Возглавлявший совет директоров ЛУКОЙЛа 20 лет Грайфер уйдет в отставку

Валерий Грайфер, который возглавлял совет директоров крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ с 2000 года, уходит в отставку. В прошлом году ему исполнилось 90 лет

Валерий Грайфер (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Валерий Грайфер, который с 2000 года возглавлял совет директоров ЛУКОЙЛа, не вошел список кандидатов в новый состав совета, который будет избираться на годовом собрании акционеров в июне. Это следует из сообщения ЛУКОЙЛа, поступившего в РБК.

Всего на 11 мест претендует 10 действующих членов совета директоров и гендиректор «дочки» ЛУКОЙЛа Российской инновационной топливно-энергетической компании (РИТЭК) Николай Николаев, который не входил в совет.

Новым председателем станет нынешний зампред, первый исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа по разведке и добыче Равиль Маганов, сообщил РБК источник, близкий к компании. РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Грайферу в конце 2019 года исполнилось 90 лет, в 1985–1992 годах он был заместителем министра нефтяной промышленности СССР и начальником главного тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности. В это время будущий президент и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов возглавлял «Когалымнефтегаз» Главтюменнефтегаза Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР (в 1987–1990 годах), а затем (в 1990–1991 годах) работал заместителем и первым заместителем министра нефтяной и газовой промышленности.

В 1992 году Грайфер возглавил компанию РИТЭК, а с 2000 года бессменно руководил советом директоров ЛУКОЙЛа.