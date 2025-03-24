Спрос на электричество в 2024 году показал рекордный за всю историю рост

Спрос на электроэнергию в 2024 году вырос на рекордные 1100 ТВт·ч, оценили в МЭА. По оценкам аналитиков агентства, главными драйверами стали аномальная жара, электрокары и искусственный интеллект

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Мировой спрос на энергию в 2024 году вырос на 2,2%, «значительно» ускорившись по сравнению со средним темпом 2013–2023 годов, который составляет 1,3%, говорится в ежегодном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) Global Energy Review. Главным драйвером роста стал спрос на электроэнергию — он увеличился на 4,3%, или рекордные 1100 ТВт·ч, что почти вдвое превышает средний показатель последних десяти лет или, к примеру, выше потребления электричества в Японии.

В абсолютном выражении увеличение спроса на электроэнергию в мире оказалось «наибольшим из когда-либо зарегистрированных — за исключением скачков в годы, когда мировая экономика восстанавливалась после рецессии». Это отражает структурные изменения в потреблении энергии, считают в МЭА. «Резкое увеличение использования электроэнергии в мире в прошлом году было обусловлено рекордными глобальными температурами, которые повысили спрос на охлаждение [при помощи кондиционеров] во многих странах, а также ростом потребления со стороны промышленности, электрификацией транспорта и расширением центров обработки данных и использования искусственного интеллекта», — пишут аналитики агентства.

Так, установленная мощность data-центров по всему миру увеличилась на 20%, или примерно на 15 ГВт, в основном в США и Китае. Между тем совершенствование электродвигателей привело к росту использования электроэнергии в секторе транспорта. В прошлом году глобальные продажи электромобилей выросли более чем на 25%, превысив 17 млн единиц. Каждая пятая проданная машина в 2024 году была электрокаром, считают в агентстве. «Это значительно способствовало снижению спроса на нефть в секторе дорожного транспорта, что нивелировало весомую долю роста потребления нефти для авиации и нефтехимии», — резюмируют в МЭА.

В целом около 80% роста выработки электроэнергии в мире было предоставлено возобновляемыми источниками (ВИЭ) и атомной энергетикой (АЭС). Совокупно на них впервые пришлось 40% выработанного объема, а только на ВИЭ — 32%. По оценкам МЭА, глобальные мощности по производству электроэнергии из возобновляемых источников увеличились на 700 ГВт, в 22-й раз подряд установив рекорд. При этом 80% из этого объема пришлось на производство электроэнергии из солнца (СЭС). В прошлом году генерация СЭС и ВЭС (из ветра) выросла на рекордные 670 ТВт·ч, тогда как выработка из природного газа — только на 170 ТВт·ч, а из угля — на 90 ТВт·ч.

При этом в Евросоюзе доля генерации СЭС и ВЭС впервые превысила в прошлом году совокупную долю угля и газа. В США производство электроэнергии из солнца и ветра достигло 16% общего объема, обогнав уголь. В Китае на них пришлось почти 20%.

В результате роста потребления электроэнергии наибольший рост спроса среди ископаемого топлива показал газ. В 2024 году спрос на него вырос на 115 млрд куб. м, или на 2,7%, тогда как в среднем последние десять лет показатель увеличивался на 75 млрд куб. м. Спрос на нефть рос в прошлом году гораздо более медленно — 0,8% за год. При этом доля нефти в общем объеме спроса на энергию впервые упала ниже 30% — спустя 50 лет после того, как она достигла своего пика на уровне 46%.

В 2024 году МЭА декларировало, что мир находится на пороге «новой эры электричества». Это заявление подразумевало, что пик спроса на ископаемое топливо наступит к концу десятилетия, а избыток нефти и газа на рынке могут стимулировать инвестиции в зеленую энергетику.