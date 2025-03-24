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Зарплата глав компаний в США впервые за 10 лет не достигла $100 млн

В прошлом году самые высокие компенсационные пакеты среди CEO компаний из списка S&P 500 получили главы Starbucks, General Electric, Blackstone и Apple, но показатель впервые за несколько лет не преодолел отметку $100 млн
Фото: Michael Nagle / Getty Images
Фото: Michael Nagle / Getty Images

В 2024 году ни один из генеральных директоров корпораций из списка S&P 500 не получил совокупное вознаграждение в размере $100 млн, это произошло впервые за десять лет, сообщает The Wall Street Journal. Газета изучила данные 168 компаний.

Речь идет о компенсационном пакете, который включает заработную плату, медицинскую страховку, премии, акции и дополнительные льготы. С 2020 по 2023 год вознаграждение на сумму не менее $100 млн получили около 30 глав компаний, в том числе главный исполнительный директор производителя полупроводников Broadcom Хок Тан и генеральный директор Google Сундар Пичаи.

По итогам 2024 финансового года (закончился в сентябре) самым высокооплачиваемым CEO среди глав компаний, входящих в индекс S&P 500, стал главный исполнительный директор Starbucks Брайан Никкол. Его компенсационный пакет составил $95,8 млн (из них около $62 млн — базовая зарплата), большая часть пришлась на бонус в виде акций. Гендиректор General Electric Ларри Калп получил $89 млн, руководитель Blackstone Стив Шварцман — $84 млн, глава Apple Тим Кук — $74,6 млн.

Зарплаты управленцев выросли почти вдвое
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Фото:Евгений Дудин / РБК

Впервые более $50 млн заработал Дэвид Гитлин, главный исполнительный директор американского производителя кондиционеров Carrier. Его компенсационный пакет вырос до $65,7 млн с $18 млн годом ранее, из них около $49 млн — это вознаграждение в виде акций.

Базовая зарплата более половины генеральных директоров компаний из S&P 500, согласно подсчетам WSJ, составила не менее $16,4 млн в 2024 году (в 2023-м — $15,9 млн).

Экономические настроения в США ухудшились в последние недели, после того как президент Дональд Трамп начал торговую войну с рядом стран, пишет газета. Инвесторы и CEO опасаются, что это может снизить потребительские расходы и сократить прибыль.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
зарплата вознаграждение Starbucks General Electric Apple S&P 500
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