Фонд «Сбера» заинтересовался крупнейшей сделкой на рынке складов

«Дочка» «Сбера» участвует в переговорах о покупке складского комплекса в Домодедово, сделка может стать крупнейшей для российского рынка недвижимости

Фото: Angel Garcia / Bloomberg

Компания «Сбер Фонды Недвижимости» ведет переговоры о покупке строящихся складских комплексов общей площадью 182 тыс. кв. м на территории индустриального парка «PNK парк Домодедово». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов, работавших с участниками потенциальной сделки, и одного из партнеров PNK Group. Информацию о ведущихся переговорах подтвердил источник РБК на рынке недвижимости.

Помимо «Сбер Фонды Недвижимости» в переговорах о покупке складов участвуют еще несколько компаний, однако именно фонд «Сбера» в переговорах дошел до «наиболее продвинутой стадии», пишут «Ведомости». Окончательные расчеты пройдут только после полного ввода объекта в строй: первую часть складов на 94 тыс. кв. м планируется достроить к весне 2021 года, а оставшиеся 88 тыс. кв. м — к весне следующего года. Рыночную стоимость складов опрошенные изданием эксперты оценили в 7,3–8,2 млрд руб.

С точки зрения площади объекта сделка потенциально может стать крупнейшей для российского рынка недвижимости. В январе стало известно, что компания «Элма групп» договорилась о покупке АО «Курьяновское», которому принадлежит складской комплекс общей площадью 160,5 тыс. кв. м в московских Печатниках, продавцом выступал банк «Траст», писали «Ведомости». Поскольку «Элма» была единственным их участником, сам аукцион признан несостоявшимся, но договор о продаже объекта банк и «Элма» все равно заключили. Стоимость сделки тогда составила 1,84 млрд руб.

По площади продаваемых складских помещений сделка с PNK Group обгоняет тот контракт на 20 тыс. кв. м, по стоимости — в несколько раз.