Власти предложат бизнесу аренду тайги для получения «углеродного кредита»

Власти планируют монетизировать территорию тайги, превратив ее в рынок, с помощью которого компании смогут компенсировать углеродный след, сообщил Bloomberg

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские власти планируют сдавать участки тайги в аренду под лесопосадку и продажу «углеродных кредитов», сообщил Bloomberg.

«На долю России приходится 20% мировых лесов. <...> У нас есть возможность превратить их в крупный центр улавливания углерода», — цитирует агентство министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

По данным Bloomberg, российские власти планируют создать цифровую платформу, которая соберет информацию о способности тайги поглощать углекислый газ, полученную со спутников и беспилотников. Затем участки тайги, которая в последние годы пострадала от природных пожаров, будут сдавать компаниям в аренду для высаживания деревьев. При получении положительных данных об уменьшении уровня углекислого газа эти компании получать возможность создать «углеродный кредит» и реализовывать его на цифровой торговой площадке.

Власти надеются, что этот план также может уменьшить критику в адрес России «в связи с ее скромными усилиями по борьбе с изменениями климата в преддверии переговоров в ООН в конце этого года», отметил Bloomberg. Россия уже долгое время претендует на расширение льгот в рамках переговоров по климату с учетом потенциала ее лесов по поглощению углерода, в которых, по ее оценкам, произрастают 640 млрд деревьев.