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Власти предложат бизнесу аренду тайги для получения «углеродного кредита»

Власти планируют монетизировать территорию тайги, превратив ее в рынок, с помощью которого компании смогут компенсировать углеродный след, сообщил Bloomberg
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские власти планируют сдавать участки тайги в аренду под лесопосадку и продажу «углеродных кредитов», сообщил Bloomberg.

«На долю России приходится 20% мировых лесов. <...> У нас есть возможность превратить их в крупный центр улавливания углерода», — цитирует агентство министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

По данным Bloomberg, российские власти планируют создать цифровую платформу, которая соберет информацию о способности тайги поглощать углекислый газ, полученную со спутников и беспилотников. Затем участки тайги, которая в последние годы пострадала от природных пожаров, будут сдавать компаниям в аренду для высаживания деревьев. При получении положительных данных об уменьшении уровня углекислого газа эти компании получать возможность создать «углеродный кредит» и реализовывать его на цифровой торговой площадке.

Власти надеются, что этот план также может уменьшить критику в адрес России «в связи с ее скромными усилиями по борьбе с изменениями климата в преддверии переговоров в ООН в конце этого года», отметил Bloomberg. Россия уже долгое время претендует на расширение льгот в рамках переговоров по климату с учетом потенциала ее лесов по поглощению углерода, в которых, по ее оценкам, произрастают 640 млрд деревьев.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

По последним данным, в 2018 году российские леса поглотили почти 620 млн т эквивалента CO2, что позволяет компенсировать около 38% национальных выбросов. Однако ученые критикуют программы компенсации выбросов углерода. Чтобы избежать катастрофического глобального потепления, нужно вдвое сократить выбросы парниковых газов в мире к концу этого десятилетия и до нуля — к 2050 году, предупреждают они, пишет Bloomberg.

По словам директора программы «Климат и энергетика» WWF России Алексея Кокорина, российский план по сокращению выбросов должен быть прежде всего ориентирован на возобновляемые источники энергии, новые технологии и энергоэффективность. «Помимо этого, нужно развивать лесные хозяйства в соответствии с жесткими критериями», — сказал он Bloomberg

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По словам директора московского Института глобального климата и экологии им. академика Ю.А. Израэля Анны Романовской, целевые климатические показатели России, которые научно-исследовательская группа Climate Action Tracker считает «недостаточно эффективными», означают, что она не будет претендовать на использование углеродных зачетов в рамках Парижского соглашения. Однако теоретически компании все же смогут продавать квоты на международном уровне, если смогут доказать, что увеличили поглощающую способность леса, отметила она.

Автор
Виктория Полякова
вредные выбросы углекислый газ тайга Алексей Чекунков
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