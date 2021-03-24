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Список трат подростков по банковским картам возглавили чипсы и газировка

Эксперты исследовали структуру расходов держателей банковских карт — детей и подростков. Мальчики оказались экономнее девочек, а средний возраст клиента-ребенка составил 11 лет
Фото: Александр Шемляев / Global Look Press
Фото: Александр Шемляев / Global Look Press

Среди клиентов-детей и подростков, на которых родители оформили банковские карты, наиболее экономными оказались мальчики — в среднем они откладывают на 47% больше, чем девочки. К такому выводу пришли эксперты Тинькофф Банка, которые исследовали платежные операции 600 тыс. клиентов программы «Тинькофф Джуниор» в 2019–2020 годах. Результаты есть у РБК.

Девочки-клиенты тратили на покупки в среднем на 10% больше, чем мальчики. На покупки у девочек ушло 50% платежных операций, на переводы с карту на карту ушло 28% средств, а откладывали они чуть более 6% своих капиталов. Мальчики потратили на покупки 44% средств с карты, переводы с карты на карту заняли 30% средств и отложили на счет-копилку 9% денег.

В течение пандемийного 2020 года с 23 до 15% уменьшился объем средств, которые были сняты с карт в виде наличных. Сумма безналичных операций подростков увеличилась за год с 77 до 85%.

Детские карты оформляют в возрасте от 7 до 18 лет, при этом средний возраст клиента-джуна — 11 лет. Большая часть держателей подростковых карт (63%) — это подростки в возрасте от 10 до 15 лет. Такой высокий процент объясняется тем, что многие молодые люди после достижения 15 лет начинают подключаться к взрослому банкингу. На долю ребят более младшего возраста (8–9 лет) приходится 15%, на клиентов в возрасте 15–18 лет — 13%.

Ежемесячно родители пополняют счет ребенка в среднем на 5 тыс. руб. Больше всего пополнений в 2020 году было в ноябре, меньше всего — в апреле.

Больше всего покупок дети совершают в супермаркетах, в 2020 году их траты на фастфуд уменьшились на 20%, а расходы на оплаты услуг связи выросли на 59%. И все же самыми популярными покупками, которые были оплачены с детских банковских карт, остались сладкие напитки и чипсы. В топ-10 самых частых покупок детей вошли: сладкие напитки, чипсы, вода обыкновенная, шоколад, жевательная резинка, чай, молоко, тетрадь, мороженое, хлеб.

Дети без наличных: как выбрать банковскую карту для ребенка
Финансы
Фото:Lori

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В январе «Сбер» сообщил, что за 2020 год объем средств на рублевых счетах физлиц в Сбербанке вырос на 1,2 трлн руб., или на 41,2%. Речь идет о накопительных, карточных и других видах счетов, а не о депозитах. За тот же период остатки на валютных счетах розничных клиентов выросли на $2,8 млрд, или на 55,3%.

Аналитик банка БКФ Максим Осадчий оценил этот рост как рекордный с 2008 года. Значительный приток денег населения на счета в Сбербанке сопровождался оттоком клиентских средств с депозитов, добавляет Осадчий. Согласно отчетности «Сбера», в 2020 году срочные вклады физлиц-резидентов в рублях сократились на 132,2 млрд руб. (предыдущий раз отток наблюдался в 2014 году), а валютные депозиты — на $2,3 млрд (больше, чем в 2019 году, но меньше, чем в 2018 году).

Ранее эксперты инвестиционного сервиса Тинькофф Банка — «Тинькофф Инвестиции» составили портрет российской женщины-инвестора — ей 36 лет, она имеет высшее образование и работает по найму, не склонна к высокорисковым стратегиям, а из активов предпочитает зарубежные акции и облигации.

В целом за 2020 год доля инвесторов-женщин среди всех клиентов сервиса удвоилась — она выросла с 14 до 31%. Наибольшей доле инвесторов-женщин (41%) — от 28 до 38 лет. Примерно в равных долях (22 и 23% клиентов-женщин соответственно) инвестируют в возрасте от 18 до 28 лет и от 38 до 48 лет. На женщин-инвесторов старше 48 лет приходится только 14% от общего числа клиенток. При этом среди мужчин доля инвесторов в этой возрастной категории составляет лишь 7%. Наконец, порядка 3% женщин-инвесторов участвуют в фондовом рынке, уже находясь на пенсии. В целом среди всех инвесторов, мужчин и женщин, доля таких клиентов в три раза ниже.

Автор
Владислав Гордеев
дети банковские карты Тинькофф Банк
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