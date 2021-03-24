Список трат подростков по банковским картам возглавили чипсы и газировка

Эксперты исследовали структуру расходов держателей банковских карт — детей и подростков. Мальчики оказались экономнее девочек, а средний возраст клиента-ребенка составил 11 лет

Фото: Александр Шемляев / Global Look Press

Среди клиентов-детей и подростков, на которых родители оформили банковские карты, наиболее экономными оказались мальчики — в среднем они откладывают на 47% больше, чем девочки. К такому выводу пришли эксперты Тинькофф Банка, которые исследовали платежные операции 600 тыс. клиентов программы «Тинькофф Джуниор» в 2019–2020 годах. Результаты есть у РБК.

Девочки-клиенты тратили на покупки в среднем на 10% больше, чем мальчики. На покупки у девочек ушло 50% платежных операций, на переводы с карту на карту ушло 28% средств, а откладывали они чуть более 6% своих капиталов. Мальчики потратили на покупки 44% средств с карты, переводы с карты на карту заняли 30% средств и отложили на счет-копилку 9% денег.

В течение пандемийного 2020 года с 23 до 15% уменьшился объем средств, которые были сняты с карт в виде наличных. Сумма безналичных операций подростков увеличилась за год с 77 до 85%.

Детские карты оформляют в возрасте от 7 до 18 лет, при этом средний возраст клиента-джуна — 11 лет. Большая часть держателей подростковых карт (63%) — это подростки в возрасте от 10 до 15 лет. Такой высокий процент объясняется тем, что многие молодые люди после достижения 15 лет начинают подключаться к взрослому банкингу. На долю ребят более младшего возраста (8–9 лет) приходится 15%, на клиентов в возрасте 15–18 лет — 13%.

Ежемесячно родители пополняют счет ребенка в среднем на 5 тыс. руб. Больше всего пополнений в 2020 году было в ноябре, меньше всего — в апреле.