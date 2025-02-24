Суд арестовал у заказчика проекта школы в «Сколково» Nikoliers почти 5 млрд руб.

Суд арестовал почти ₽5 млрд у Nikoliers из-за школы в «Сколково»

ООО «Инновационное образование» потребовала взыскать с ООО «Николиерс» 4,25 млрд руб. из-за превышения сметы и неосновательного обогащения при строительстве школы «Сколка». Суд арестовал на счетах компании 4,99 млрд руб.

Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Арбитражный суд Московской области наложил арест на имущество и денежные средства консалтинговой компании Nikoliers (ООО «Николиерс»), выступающей в качестве технического заказчика при строительстве школы на территории «Сколково», в размере 4,99 млрд руб., следует из данных в картотеке дел. На это обратил внимание Forbes.

Истцом выступило ООО «Инновационное образование» — компания, заключившая концессионное соглашение с правительством Москвы о строительстве частной школы «Сколка». Истец потребовал взыскать с ООО «Николиерс» 4,25 млрд руб. из-за ущерба в связи с превышением сметной стоимости объекта и неосновательном обогащении.

Помимо ООО «Николиерс», ответчиками по делу выступили компании ООО «Аркон», ООО «Деталь Бизнес Реклама», ООО «Меркури Констракшн Менеджмент», ООО «Армо-лайн» и ООО «Конструкторское бюро «Омнилогия», а третьими лицами — ООО «Процион», ООО «Ардакс», ООО «Архструктура Антона Нагавицына», ООО «Гитэп», ООО «ПК Энергострой» и ООО «Солюшн Лаборатори». Общая сумма исковых требований заявлена в размере 4,82 млрд руб. после их уточнения.

ООО «Николиерс» зарегистрирована в 1997 году в Москве. 100% акций компании принадлежат ООО «Николиерс Групп», управляющий партнер — Николай Казанский. По итогам 2023 года выручка составила 1,62 млрд руб., чистый убыток — 15,16 млн руб.

В пресс-службе Nikoliers сообщили РБК, что «продолжают разбираться с этой абсурдной ситуацией». РБК направил запрос в ООО «Инновационное образование».

Школа «Сколка» на 825 мест открылась 1 сентября 2024 года. Согласно концессионному соглашению, в 2021-м инвестору Андрею Комарову передали в аренду на 25 лет территорию площадью почти 4 га для ее строительства. Объем вложений оценивали более чем в 7,5 млрд руб.