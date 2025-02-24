Суд арестовал почти ₽5 млрд у Nikoliers из-за школы в «Сколково»
Арбитражный суд Московской области наложил арест на имущество и денежные средства консалтинговой компании Nikoliers (ООО «Николиерс»), выступающей в качестве технического заказчика при строительстве школы на территории «Сколково», в размере 4,99 млрд руб., следует из данных в картотеке дел. На это обратил внимание Forbes.
Истцом выступило ООО «Инновационное образование» — компания, заключившая концессионное соглашение с правительством Москвы о строительстве частной школы «Сколка». Истец потребовал взыскать с ООО «Николиерс» 4,25 млрд руб. из-за ущерба в связи с превышением сметной стоимости объекта и неосновательном обогащении.
Помимо ООО «Николиерс», ответчиками по делу выступили компании ООО «Аркон», ООО «Деталь Бизнес Реклама», ООО «Меркури Констракшн Менеджмент», ООО «Армо-лайн» и ООО «Конструкторское бюро «Омнилогия», а третьими лицами — ООО «Процион», ООО «Ардакс», ООО «Архструктура Антона Нагавицына», ООО «Гитэп», ООО «ПК Энергострой» и ООО «Солюшн Лаборатори». Общая сумма исковых требований заявлена в размере 4,82 млрд руб. после их уточнения.
ООО «Николиерс» зарегистрирована в 1997 году в Москве. 100% акций компании принадлежат ООО «Николиерс Групп», управляющий партнер — Николай Казанский. По итогам 2023 года выручка составила 1,62 млрд руб., чистый убыток — 15,16 млн руб.
Школа «Сколка» на 825 мест открылась 1 сентября 2024 года. Согласно концессионному соглашению, в 2021-м инвестору Андрею Комарову передали в аренду на 25 лет территорию площадью почти 4 га для ее строительства. Объем вложений оценивали более чем в 7,5 млрд руб.
Читайте РБК в Telegram.
Times узнала о договоренности Макрона и Стармера повлиять на Трампа
Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы
Глава Мосбиржи назвал сумму оттоков из фондов денежного рынка на фоне ралли
Долговая нагрузка регионов упала до минимума за десять лет
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
ВТБ предупредил о мошеннической схеме с форумами по безопасности
Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
За какие теплицы и сараи нужно уплатить налог в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской