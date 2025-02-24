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Дело братьев Магомедовых ,  
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Генпрокуратура подала иск к связанным с братьями Магомедовыми офшорам

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Дело братьев Магомедовых
Кипрские ошфоры фигурировали в деле Магомедовых как компании, которые братья использовали для легализации незаконно полученных средств
Павел Бедняков / ТАСС
Павел Бедняков / ТАСС

Генпрокуратура подала иск к компаниям Omirico Ltd и Torresant Industry Ltd, третьим лицом выступает Сбербанк, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Суть дела неизвестна.

«Коммерсантъ» в 2022-м писал, что конечными бенефициарами кипрского офшора «Омирико» были братья Зиявудин (владелец группы «Сумма») и Магомед Магомедовы (бывший сенатор). Кредитором этой компании была подконтрольная Магомедовым «Торресант индастри», писала газета.

Магомедовы были арестованы в 2018 году. В 2022-м им вынесли приговор за хищение более чем 11 млрд руб. в составе преступного сообщества, выделенных на реконструкцию калининградского аэропорта Храброво, строительство стадионов «Арена Балтика» в Калининграде и «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, федеральной трассы М-52 «Чуйский тракт» и других объектов.

Мосгорсуд в 2023-м смягчил им приговор — срок Зиявудина Магомедова был сокращен с 19 до 18,5 лет колонии строгого режима, Магомеду Магомедову — с 18 до 17,5 лет колонии. Братья не признали вину.

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Газета сообщала, что «Омирико» использовалась Магомедовыми для управления активами (в частности, портами в Новороссийске и Приморье) и «аккумулирования и вовлечения в гражданский оборот иных средств, незаконно приобретенных» бывшим главой Совфеда «в период нахождения во власти», когда ему нельзя было заниматься бизнесом, следовало из документов Хамовнического суда Москвы по иску Генпрокуратуры. Тогда суд постановил обратить в доход государства более $150 млн с российских счетов кипрского офшора.

В 2011 году Магомедовы организовали получение «Омирико» ссуды на $150 млн от «Торресант индастри», ввиду чего, даже продав акции компании, братья имели «доступ к сформированным ранее с нарушением закона активам», а потом смогли восстановить контроль над «Омирико».

Счета офшора были оформлены в Сбербанке, на них находилось $150 млн 289 тыс., $116,6 тыс., €4,6 тыс. и 213 млн 921 тыс. руб. Их Генпрокуратура посчитала результатом актов коррупции, а действия ответчиков — направленными на их легализацию.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Зиявудин Магомедов Магомед Магомедов Генпрокуратура офшоры
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