Генпрокуратура подала иск к связанным с братьями Магомедовыми офшорам
Генпрокуратура подала иск к компаниям Omirico Ltd и Torresant Industry Ltd, третьим лицом выступает Сбербанк, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Суть дела неизвестна.
«Коммерсантъ» в 2022-м писал, что конечными бенефициарами кипрского офшора «Омирико» были братья Зиявудин (владелец группы «Сумма») и Магомед Магомедовы (бывший сенатор). Кредитором этой компании была подконтрольная Магомедовым «Торресант индастри», писала газета.
Магомедовы были арестованы в 2018 году. В 2022-м им вынесли приговор за хищение более чем 11 млрд руб. в составе преступного сообщества, выделенных на реконструкцию калининградского аэропорта Храброво, строительство стадионов «Арена Балтика» в Калининграде и «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, федеральной трассы М-52 «Чуйский тракт» и других объектов.
Мосгорсуд в 2023-м смягчил им приговор — срок Зиявудина Магомедова был сокращен с 19 до 18,5 лет колонии строгого режима, Магомеду Магомедову — с 18 до 17,5 лет колонии. Братья не признали вину.
В 2011 году Магомедовы организовали получение «Омирико» ссуды на $150 млн от «Торресант индастри», ввиду чего, даже продав акции компании, братья имели «доступ к сформированным ранее с нарушением закона активам», а потом смогли восстановить контроль над «Омирико».
Счета офшора были оформлены в Сбербанке, на них находилось $150 млн 289 тыс., $116,6 тыс., €4,6 тыс. и 213 млн 921 тыс. руб. Их Генпрокуратура посчитала результатом актов коррупции, а действия ответчиков — направленными на их легализацию.
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