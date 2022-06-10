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Два человека упали в бак с шоколадом на фабрике Mars в США

На фабрике Mars в американском штате Пенсильвания два сотрудника предприятия упали в резервуар с расплавленным шоколадом, позже обоих спасли, сообщил телеканалу CNN помощник руководителя службы экстренной помощи округа Ланкастер Ник Шенбергер.

«Одного человека госпитализировали наземным транспортом, а другого — вертолетом», — рассказал Шенбергер. Степень травм пострадавших неизвестна.

Чтобы достать людей, спасателям пришлось сделать отверстие сбоку резервуара, отметил руководитель отдела связи службы экстренной помощи Брэд Вулф, добавив, что ему неизвестно, как люди попали в бак с шоколадом.

Фабрика Mars, где произошло ЧП, находится в Элизабеттауне. Как заявили изданию USA Today в компании-владельце завода, ситуация находится под контролем, основное внимание «уделяется поддержке аварийных бригад на месте».

Теги
Mars Пенсильвания США
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