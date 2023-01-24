«Коммерсантъ» узнал о покупке российским IT-бизнесом юрлиц в Индии
Российский разработчик систем распознавания лиц VisionLabs (принадлежит МТС) выкупил у структуры оператора НИС ГЛОНАСС индийскую компанию NIS Glonass Private Limited, пишет «Коммерсантъ».
Сумма сделки не раскрывается.
В VisionLabs объяснили, что такая реструктуризация необходима компании, чтобы получить доступ к госконтрактам в Индии, где правительство требует иметь опыт в их выполнении.
«Без этого компания не будет соответствовать требованиям конкурсной документации», — объяснили в VisionLabs.
Глава российского разработчика Дмитрий Марков счел, что выручка компании в 2023 году на индийском рынке составит около $1 млн (68 млн руб.).
Источник «Коммерсанта» на IT-рынке пояснил, что в Индии требование, чтобы участник тендера на госконтракт проработал в стране по меньшей мере десять лет периодически появляются в документации, хотя не закреплено в законах.
Глава «Руссофта» Валентин Макаров рассказал изданию, что госконтракты в Индии распределяются лишь на конкурсах, и преимущество будет за тем, кто ранее участвовал в тендерах и уже имел успешные госконтракты.
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