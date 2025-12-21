В Кремле допустили встречу Путина с крупным бизнесом на следующей неделе
Президент России Владимир Путин может провести встречу с представителями крупного бизнеса на следующей неделе. Об этом «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Может», — сказал Песков в ответ на вопрос, может ли Путин встретиться с предпринимателями на грядущей неделе.
Пресс-секретарь президента России добавил, что Кремль своевременно проинформирует об этом.
О том, что представители российского бизнеса надеются встретиться с Путиным до конца этого года, ранее рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Последний раз российский президент встретился с предпринимателями 26 мая — в День российского предпринимательства. Встреча продолжалась больше двух часов, в ней приняли участие два десятка представителей бизнеса, в том числе гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев, глава «Астры» Илья Сивцев и руководитель IVA Technologies Станислав Иодковский.
