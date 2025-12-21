Песков: Путин может встретиться с крупным бизнесом на следующей неделе

В Кремле допустили встречу Путина с крупным бизнесом на следующей неделе

Президент России Владимир Путин может провести встречу с представителями крупного бизнеса на следующей неделе. Об этом «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Может», — сказал Песков в ответ на вопрос, может ли Путин встретиться с предпринимателями на грядущей неделе.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Кремль своевременно проинформирует об этом.

О том, что представители российского бизнеса надеются встретиться с Путиным до конца этого года, ранее рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Последний раз российский президент встретился с предпринимателями 26 мая — в День российского предпринимательства. Встреча продолжалась больше двух часов, в ней приняли участие два десятка представителей бизнеса, в том числе гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев, глава «Астры» Илья Сивцев и руководитель IVA Technologies Станислав Иодковский.