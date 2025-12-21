 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Бизнес⁠,
0

В Кремле допустили встречу Путина с крупным бизнесом на следующей неделе

Песков: Путин может встретиться с крупным бизнесом на следующей неделе

Президент России Владимир Путин может провести встречу с представителями крупного бизнеса на следующей неделе. Об этом «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Может», — сказал Песков в ответ на вопрос, может ли Путин встретиться с предпринимателями на грядущей неделе.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Кремль своевременно проинформирует об этом.

О том, что представители российского бизнеса надеются встретиться с Путиным до конца этого года, ранее рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Долги платят только трусы»: о чем Путин говорил с предпринимателями
Бизнес
Фото:сайт президента России

Последний раз российский президент встретился с предпринимателями 26 мая — в День российского предпринимательства. Встреча продолжалась больше двух часов, в ней приняли участие два десятка представителей бизнеса, в том числе гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев, глава «Астры» Илья Сивцев и руководитель IVA Technologies Станислав Иодковский.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Владимир Путин встреча Крупный бизнес
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Бизнес попросил изменить эксперимент по маркировке детского питания
Бизнес
Гуцан обещал проработать меры поддержки малого бизнеса после атак ВСУ
Политика
Половина крупного бизнеса допустила сокращения сотрудников из-за ИИ
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Темная сторона удобства: как маркетплейсы повышают продажи — 10 уловокПодписка на РБК, 10:06
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 10:03
Как не спустить деньги на Новый год: 5 советов, чтобы уберечь бюджет Инвестиции, 10:00
В Кремле допустили встречу Путина с крупным бизнесом на следующей неделе Бизнес, 09:53
Жителей Курганской области предупредили об отключениях телесигнала Общество, 09:31
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 09:30
Аналитики «Финама» выяснили, в какие акции инвестируют молодые россияне Инвестиции, 09:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Николай Денисов Политика, 09:10
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Инвестиционные итоги: консерваторы в два раза обогнали криптоинвесторов Инвестиции, 09:00
Во Владивостоке произошел пожар в объекте культурного наследия региона Общество, 08:56
Песков рассказал о подготовке к приезду Алиева на саммит СНГ в Петербурге Политика, 08:47
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30