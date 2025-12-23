Aspring Capital предупредила о «сложном» рынке слияний и поглощений

В 2025 году рынок M&A в России сократился по количеству сделок на 30%, подсчитали в Aspring Capital. Согласно прогнозам, в следующем году рынок снова будет «непростым» из-за ключевой ставки и сдержанного потребительского поведения

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2026 году рынок слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) будет «сложным» и «избирательным» из-за макроэкономической ситуации и высокой ключевой ставки, заявил в эфире Радио РБК управляющий партнер инвестиционно-банковской группы Aspring Capital Сергей Айрапетов.

«Рынок будет непростым, потому что с текущей динамикой и очень сдержанным потребительским поведением сложно рассчитывать на очень высокие оценки, за исключением каких-то действительно трофейных активов с эмоциональной составляющей, на которые удается организовать конкурс и конкуренцию», — сказал он.

По словам Айрапетова, сейчас на рынке заметно выжидание со стороны продавцов. «Начинаешь задумываться: «а если всем непросто, то будет ли у покупателя достаточно средств на то, чтобы это сделать через год?» Может быть, не будет. Поэтому стоит, может быть, получить эти деньги сейчас, а не испытывать судьбу. Поэтому рынок будет такой сложный, избирательный, на качественные активы, но будет», — отметил он.

За январь—ноябрь 2025 года объем сделок слияний и поглощений сократился на 30% относительно аналогичного периода прошлого года, но стало больше крупных сделок — всего было закрыто 105 сделок, стоимостью от 1 млрд руб., рассказал он. «В целом активность в 2025 году ниже, чем в 2024 году. Пессимизма прибавилось, конечно. Макроэкономика стала сложнее. Ключевая ставка высокая, падает не спеша. Потребительский спрос под давлением. Многие бизнесы показывают отрицательную динамику год к году», — объяснил Айрапетов.

Лидером по числу транзакций, вероятно, останется ретейл, прогнозирует управляющий партнер Aspring Capital. По его словам, в бигтехе ситуация сложнее. Это связано с падением стоимости акций российских публичных IT-компаний. «Поэтому в целом сентимент на IT-рынке, на tech рынке, он такой средненький», — указал он.

Среди новых категорий покупателей, которые могут появиться на рынке M&A, Айрапетов назвал владельцев крупных финансово-промышленных групп, которые следуют по пути диверсификации. «Металлурги, у которых есть деньги, смотрят на другие активы, в том числе в потребительском секторе. Фармацевты смотрят на активы в ретейл-секторе <…> Маркетплейсы выходят постепенно на арену покупателей. Сейчас есть сделки, пока, по-моему, непубличные, когда маркетплейсы, имея уже огромную платформу, хотят на это нанизать какие-то решения, бренды, продукты, ускорить рост свой, который тоже замедляется», — сказал он.

В 2024 году, согласно данным Aspring Capital, на российском рынке слияний и поглощений было зафиксировано 183 публичные сделки. Самым результативным месяцем стал декабрь, на который пришлось 36 публичных сделок. Наибольшую активность, по версии Aspring Capital, показали секторы промышленного производства, недвижимости и технологий.