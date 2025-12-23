 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Aspring Capital предупредила о «сложном» рынке слияний и поглощений

Сюжет
Радио РБК
В 2025 году рынок M&A в России сократился по количеству сделок на 30%, подсчитали в Aspring Capital. Согласно прогнозам, в следующем году рынок снова будет «непростым» из-за ключевой ставки и сдержанного потребительского поведения
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2026 году рынок слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) будет «сложным» и «избирательным» из-за макроэкономической ситуации и высокой ключевой ставки, заявил в эфире Радио РБК управляющий партнер инвестиционно-банковской группы Aspring Capital Сергей Айрапетов.

«Рынок будет непростым, потому что с текущей динамикой и очень сдержанным потребительским поведением сложно рассчитывать на очень высокие оценки, за исключением каких-то действительно трофейных активов с эмоциональной составляющей, на которые удается организовать конкурс и конкуренцию», — сказал он.

По словам Айрапетова, сейчас на рынке заметно выжидание со стороны продавцов. «Начинаешь задумываться: «а если всем непросто, то будет ли у покупателя достаточно средств на то, чтобы это сделать через год?» Может быть, не будет. Поэтому стоит, может быть, получить эти деньги сейчас, а не испытывать судьбу. Поэтому рынок будет такой сложный, избирательный, на качественные активы, но будет», — отметил он.

За январь—ноябрь 2025 года объем сделок слияний и поглощений сократился на 30% относительно аналогичного периода прошлого года, но стало больше крупных сделок — всего было закрыто 105 сделок, стоимостью от 1 млрд руб., рассказал он. «В целом активность в 2025 году ниже, чем в 2024 году. Пессимизма прибавилось, конечно. Макроэкономика стала сложнее. Ключевая ставка высокая, падает не спеша. Потребительский спрос под давлением. Многие бизнесы показывают отрицательную динамику год к году», — объяснил Айрапетов.

Объем сделок с уходящими из России иностранцами сократился втрое
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

Лидером по числу транзакций, вероятно, останется ретейл, прогнозирует управляющий партнер Aspring Capital. По его словам, в бигтехе ситуация сложнее. Это связано с падением стоимости акций российских публичных IT-компаний. «Поэтому в целом сентимент на IT-рынке, на tech рынке, он такой средненький», — указал он.

Среди новых категорий покупателей, которые могут появиться на рынке M&A, Айрапетов назвал владельцев крупных финансово-промышленных групп, которые следуют по пути диверсификации. «Металлурги, у которых есть деньги, смотрят на другие активы, в том числе в потребительском секторе. Фармацевты смотрят на активы в ретейл-секторе <…> Маркетплейсы выходят постепенно на арену покупателей. Сейчас есть сделки, пока, по-моему, непубличные, когда маркетплейсы, имея уже огромную платформу, хотят на это нанизать какие-то решения, бренды, продукты, ускорить рост свой, который тоже замедляется», — сказал он.

В 2024 году, согласно данным Aspring Capital, на российском рынке слияний и поглощений было зафиксировано 183 публичные сделки. Самым результативным месяцем стал декабрь, на который пришлось 36 публичных сделок. Наибольшую активность, по версии Aspring Capital, показали секторы промышленного производства, недвижимости и технологий.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Милена Костерева Милена Костерева, Надежда Сережкина
сделки маркетплейс российский бизнес слияния и поглощения
Материалы по теме
В Госдуме допустили снижение ставки до 9% к концу 2026 года
Экономика
Набиуллина исключила снижение ключевой ставки «в режиме автопилота»
Экономика
Сбербанк снизит ставки по кредитам и ипотекам
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Налоги-2026: топ-5 ключевых нововведений для бизнесаПодписка на РБК, 08:32
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа Политика, 08:23
NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов Политика, 08:18
У экс-генпрокурора Украины Пискуна нашли свыше €1 млн на вилле во Франции Общество, 08:10
Российские инвесторы в периоды турбулентности обыгрывали фонды по доходамПодписка на РБК, 08:01
Средства ПВО сбили 29 дронов над регионами России за ночь Политика, 07:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«Проинфляционные риски преобладают». Как заработать на инфляции в 2026-мПодписка на РБК, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:26
Профсоюз дипломатов увидел опасный сигнал в отзыве десятков послов США Политика, 07:25
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
В Москве спрогнозировали десятиградусные морозы Общество, 07:11
Крупнейшая платформа для закупок впервые раскрыла выручку и прибыль Финансы, 07:01
Aspring Capital предупредила о «сложном» рынке слияний и поглощений
РАДИО
 Бизнес, 07:01