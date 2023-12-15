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Бизнес ,  
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Минск сделал новое предложение Москве по прокачке нефти по «Дружбе»

«Ъ»: Белоруссия предложила поднять тариф за транзит по «Дружбе»
Минск предложил новый вариант индексации тарифов на транзит нефти по «Дружбе». Для северной ветки, по которой идет нефть из Казахстана, предлагается повысить стоимость на 43%, для южной, по которой идет нефть из России, — 14,5%

Белоруссия предложила новый вариант индексации тарифов за транзит нефти по двум веткам «Дружбы» — поднять их на 43% для северного трубопровода, по которому идет казахстанский газ, и на 14,5% для южного, по которому нефть следует из России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Письмо с таким предложением оператор белорусской нефтетранспортной системы «Гомельтранснефть Дружба» отправил «Транснефти» в середине ноября. В случае согласования правила вступят в силу 1 февраля 2024 года.

В пресс-службе «Транснефти» подтвердили РБК факт получения письма.

Белорусская сторона намерена повысить стоимость прокачки по северному направлению Унеча — Адамово (идет в Германию) до 653,8 руб. за тонну, а по южной ветке Унеча — Броды (идет в Венгрию, Словакию и Чехию) до 195,8 руб. за тонну.

Минск объяснил это необходимостью исключить перекрестное финансирование расходов на транзит нефти по северной ветке за счет южной.

«Ъ» узнал о договоренностях «Транснефти» и «Роснефти» по «Дружбе»
Бизнес
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На фоне отказа Польши и Германии принимать нефть из России грузооборот по этим транзитным направлениям сократился почти в пять раз по сравнению с 2022 годом. Сейчас по северной ветке идет только нефть из Казахстана, прогнозный объем на 2023 год — 1,2 млн т.

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В 2024 году прокачка ожидается на уровне 14,2 млн т, при этом затраты на содержание трубопроводной системы Белоруссии запланированы на уровне 6,6 млрд руб., инвестиционные затраты — 3,1 млрд руб.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил «Коммерсанту», что российская сторона готова обсуждать изменение тарифов на южной ветке «Дружбы».

«Но коллеги хотят нашего согласования по увеличению тарифов по северной ветке, где транзитом прокачивается в Германию нефть из Казахстана, а это не наша компетенция, тем более что там предполагается существенный рост», — подчеркнул он.

Ранее Белоруссия предлагала повысить тариф в 1,8 раза с 1 июля как для северной, так и для южной ветки «Дружбы». Глава Минэнерго России Николай Шульгинов отмечал, что переговоры об этом «пока на паузе», а затем заявил, что предложения Минска не слишком устраивают Москву.

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Белоруссия «Дружба» Казахстан нефть Транснефть

Пространство выбора

Быстрое заселение

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Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
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