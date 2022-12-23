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Reuters узнал о переговорах компаний по «застрявшим в России» самолетам

Reuters узнал о переговорах российских авиакомпаний по «застрявшим в России» самолетам
По данным Reuters, «Аэрофлот» предложил лизингодателю SMBC выкупить 17 арендованных самолетов за $644 млн. Также компания получила предложение «обсудить потенциальные решения» от S7 и NordStar
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российские авиакомпании провели предварительные переговоры по крайней мере с одним крупным западным лизингодателем о возможности выкупить часть самолетов, «застрявших» в стране после начала военной операции на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники и документы в распоряжении агентства. По его оценке, сейчас в России находятся около 400 взятых в лизинг за рубежом самолетов стоимостью $10 млрд.

Reuters ссылается на сентябрьское письмо лизинговой компании SMBC в Верховный суд Ирландии. В нем говорилось, что с компанией связывалось «АльфаСтрахование»: «Страховщик сообщил, что «Аэрофлот» обратился к нему с просьбой изучить возможность добровольных выплат <...> в пользу SMBC при урегулировании страховых случаев». Платеж предлагалось произвести «в обмен на передачу права собственности на самолет российской страховой компании или ее доверенному лицу».

SMBC заявила, что «АльфаСтрахование» предложило ей $644,2 млн за 17 самолетов, переданных в лизинг «Аэрофлоту». Это «значительно меньше, чем совокупная согласованная стоимость» воздушных судов», говорится в письме. В июльском отчете SMBC сообщила, что ей пришлось списать $1,6 млрд в связи с потерей контроля над 34 самолетами, арендованными российскими авиакомпаниями.

В письме лизингодателя говорится также, что SMBC получила предложение «обсудить потенциальные решения» от S7 и страхового брокера «Эльбрус», представлявшего интересы авиакомпании NordStar. «Аэрофлот», «АльфаСтрахование», «Эльбрус», NordStar и S7 не ответили на запросы Reuters. РБК направил запрос представителю «Аэрофлота».

Предложение требует одобрения Евросоюза, отмечает агентство. Если оно будет получено, российские перевозчики получат право собственности на самолеты «с потенциально большой скидкой». По словам источника Reuters в российской авиаотрасли, некоторые российские чиновники пессимистично оценивают перспективы переговоров.

Агентство сообщает, что российские власти пока не приняли окончательного решения о выкупе лайнеров, но поддержку этой идеи ранее продемонстрировал Минтранс. В письме 23 авиакомпаниям от 30 августа, которое цитирует Reuters, ведомство попросило перевозчиков предоставить информацию «о каждом самолете, который предлагается выкупить за счет средств Фонда национального благосостояния», и о «наличии соглашения с арендодателями и страховыми компаниями».

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О таком письме министерства также сообщал «Коммерсантъ». Источники РБК в авиакомпаниях рассказывали, что выкуп воздушных судов обсуждается еще с весны, также этому было посвящено совещание у замминистра транспорта Игоря Чалика в сентябре. При этом выкуп самолетов, находящихся в операционном лизинге, сейчас невозможен — должны быть изменены условия санкций, отмечали они.

С этим согласен источник Reuters в одной из западных стран: «Прямо сейчас это было бы вопиющим нарушением санкций — с чего [европейские] власти согласятся на это?» По его словам, в нынешних условиях подобная сделка столкнется с серьезными юридическими и дипломатическими препятствиями, и переговоры о выкупе самолетов были бы преждевременными.

«АльфаСтрахование» не участвует в каких бы то ни было судебных делах, рассматриваемых Верховным или иным судом Ирландии, — ни в качестве ответчика, ни в качестве истца, ни в качестве третьего лица.
Мы не можем никак прокомментировать сообщение Reuters», — заявили в компании в ответ на запрос РБК.

В ответ на российскую военную операцию на Украине Великобритания, США, ЕС и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. Евросоюз запретил экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах. Boeing и Airbus приостановили техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. В качестве меры поддержки авиаотрасли президент Владимир Путин разрешил регистрировать иностранные самолеты, находящиеся в лизинге, в России, что позволило использовать их на внутренних рейсах.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Антон Фейнберг, Тимофей Дзядко
лизинг самолет Аэрофлот S7 «АльфаСтрахование»
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