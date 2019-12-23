Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники

Речь идет о 27-30 самолетах, которые должны были выполнять рейсы в новогодние праздники. Как заявили в ассоциации авиакомпаний, их не включили в приложения к ряду соглашений, что грозит срывом полетов

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83. Bis Конвенции о международной гражданской авиации.

В АЭВТ уточнили, что речь идет о 27-30 самолетах, которые должны были выполнять рейсы в новогодние праздники.

«Невключение такого большого количества ВС в приложения к соответствующим соглашениям делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников», — говорится в письме президента АЭВТ Владимира Тасуна к замминистра транспорта Александру Юрчику.

Ассоциация эксплуатантов попросила Минтранс дать департаменту госполитики в области гражданской авиации указание по включение ВС авиакомпаний в приложения к соглашениям.

РБК направил запрос в Минтранс.