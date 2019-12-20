«Киевская площадь» откроет гостиницу в доме-книжке на Новом Арбате

Группа «Киевская площадь» «королей недвижимости» Года Нисанова и Зараха Илиева планирует открыть отель под управлением группы Accor на Новом Арбате. Работы по созданию гостиницы начнутся в 2020 году

Год Нисанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Группа компаний «Киевская площадь» ведет переговоры с международным гостиничным оператором — группой Accor — об открытии в доме-книжке на Новом Арбате, 21, отеля под ее управлением, рассказал РБК председатель совета директоров группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов. Планируется, что работы по созданию гостиницы начнутся в следующем году, уточнил бизнесмен.

Бренд, под которым будет работать отель, Нисанов не называет. РБК направил запрос в пресс-службу Accor.

Под управлением Accor сейчас находится 4,9 тыс. отелей, курортов и резиденций в 110 странах. В России у оператора более 40 отелей. По данным PwC на февраль 2019 года, Accor был представлен в России наиболее широко в сравнении с другими международными операторами — его гостиницы занимали 23% среди всех отелей под управлением международных операторов. Но по количеству номеров в России на гостиницы Accor приходится 19% от номеров под управлением международных операторов, а на ближайшего конкурента Radisson Hotel Group — 23%. В портфеле Accor 39 гостиничных брендов, среди которых Raffles, Fairmont, Sofitel, Swissotel, Mövenpick и другие.

В интервью РБК летом Нисанов говорил, что в доме-книжке планируется открыть четырехзвездочную гостиницу. В России сейчас в этом сегменте работают две сети гостиниц под управлением Accor — Novotel и Mercure, а также сеть апарт-отелей Adagio. В Москве апартаменты Adagio находятся не в отдельных зданиях, а совмещаются с гостиницами Ibis, которые работают в сегменте «три звезды», и Novotel.

В этом году «Киевская площадь» выбрала Accor оператором другого своего гостиничного проекта — строящегося отеля на улице Варварке, у парка «Зарядье». В нем откроется первый отель под брендом Raffles в России. В интервью РБК, Нисанов рассказывал, что переговоры об участии Accor в этом проекте он вел с Николя Саркози, который в 2017 году стал председателем совета директоров отельной группы Accor Hotels.