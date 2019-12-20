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«Киевская площадь» откроет гостиницу в доме-книжке на Новом Арбате
Группа «Киевская площадь» «королей недвижимости» Года Нисанова и Зараха Илиева планирует открыть отель под управлением группы Accor на Новом Арбате. Работы по созданию гостиницы начнутся в 2020 году
Год Нисанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Группа компаний «Киевская площадь» ведет переговоры с международным гостиничным оператором — группой Accor — об открытии в доме-книжке на Новом Арбате, 21, отеля под ее управлением, рассказал РБК председатель совета директоров группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов. Планируется, что работы по созданию гостиницы начнутся в следующем году, уточнил бизнесмен.

Бренд, под которым будет работать отель, Нисанов не называет. РБК направил запрос в пресс-службу Accor.

Под управлением Accor сейчас находится 4,9 тыс. отелей, курортов и резиденций в 110 странах. В России у оператора более 40 отелей. По данным PwC на февраль 2019 года, Accor был представлен в России наиболее широко в сравнении с другими международными операторами — его гостиницы занимали 23% среди всех отелей под управлением международных операторов. Но по количеству номеров в России на гостиницы Accor приходится 19% от номеров под управлением международных операторов, а на ближайшего конкурента Radisson Hotel Group — 23%. В портфеле Accor 39 гостиничных брендов, среди которых Raffles, Fairmont, Sofitel, Swissotel, Mövenpick и другие.

В интервью РБК летом Нисанов говорил, что в доме-книжке планируется открыть четырехзвездочную гостиницу. В России сейчас в этом сегменте работают две сети гостиниц под управлением Accor — Novotel и Mercure, а также сеть апарт-отелей Adagio. В Москве апартаменты Adagio находятся не в отдельных зданиях, а совмещаются с гостиницами Ibis, которые работают в сегменте «три звезды», и Novotel.

В этом году «Киевская площадь» выбрала Accor оператором другого своего гостиничного проекта — строящегося отеля на улице Варварке, у парка «Зарядье». В нем откроется первый отель под брендом Raffles в России. В интервью РБК, Нисанов рассказывал, что переговоры об участии Accor в этом проекте он вел с Николя Саркози, который в 2017 году стал председателем совета директоров отельной группы Accor Hotels.

Чем известна «Киевская площадь»

В портфеле «Киевской площади» сейчас две работающие гостиницы, обе под управлением Radisson Hotel Group, —  «Украина» (Radisson Collection Hotel) и «Radisson Славянская». Два года назад группа вела переговоры об открытии отеля под брендом этой группы и в доме-книжке на Новом Арбате. Всего «Киевской площади» принадлежит 3,75 млн кв. м коммерческой недвижимости, в том числе торговый центр «Европейский», агрокластер «Фуд Сити», гастрономический квартал «Депо». Группа занимает первое место в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости». Доход от аренды недвижимости группы оценивается в $1,565 млрд. Основные владельцы группы — Год Нисанов и Зарах Илиев.

На Новом Арбате четыре одинаковых «дома-книжки», расположенные на нечетной стороне. Здания построены в 1960-х годах. «Киевская площадь» сообщала, что в августе 2016-го купила 29 тыс. кв. м в здании на Новом Арбате, 21 у московских властей. Компания выкупила все здание, за исключением торговых помещений на нижних этажах, которые сейчас заняты ресторанами. Помещения «Киевской площади» в доме-книжке сейчас сдаются под офисы.

Дом-книжку целесообразно не полностью занять под одну гостиницу, а сделать многофункциональный проект, совместив гостиницу, офисы, апартаменты для постоянного проживания и для продажи, считает партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма компании Cushman & Wakefield Марина Усенко. Она приводит в пример проект Capital Group Павле Тё, который в доме-книжке на Новом Арбате, 15 соединил все перечисленные функции.

Усенко отмечает, что для здания на Новом Арбате из брендов среднего ценового сегмента подойдет Mercure, поскольку он хорошо встраивается в разные форматы здания. «По опыту Accor, лучше немного разбавить отель апарт-отелем типа Adagio», — говорит управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.

По словам Ивашкевича, если отель займет все здание, то в нем можно разместить 600–650 номеров. Инвестиции в реконструкцию здания под отель он оценивает в $50 млн (3,1 млрд руб. по текущему курсу, около 5 млн руб. на номер). Встроить отель в существующее здание будет непросто, говорит Марина Усенко, поэтому инвестиции в создание отеля в доме-книжке могут быть сопоставимы со строительством гостиницы с нуля, при котором создание одного номера обходится в 6–7 млн руб. Также Усенко добавляет, что у отеля в доме-книжке могут быть сложности с парковкой и размещением общих зон.

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, Год Нисанов, гостиницы
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