У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

Владелец «Спектра» отдал больше половины своей компании, на балансе которой 2,5% в страховой компании СОГАЗ, Андрею Панкову

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа. Это следует из выписки ЕГРЮЛ, а также информации из базы СПАРК. Внимание на реорганизацию в «Спектре» обратил Forbes.

По данным ЕГРЮЛ, новым совладельцем «Спектра» стал Андрей Панков. Запись с такими данными поступила в реестр 7 ноября. Уставной капитал компании составляет 204 тыс. руб., доля Панкова в компании составила 104 тыс. (примерно 51%). Оставшиеся 49% «Спектра» принадлежат Колбину. Деятельность зарегистрированной в Санкт-Петербурге компании, как следует из данных СПАРК, касается вложений в ценные бумаги.

Согласно схеме бенефициаров ООО «ВТБ Медицинское страхование» (ВТБ в феврале продал страховой бизнес СОГАЗу), в октябре Колбину принадлежало 100% «Спектра», а «Спектру» — 2,5% СОГАЗа. После разделения доли в компании у него осталось примерно 1,25% акций страховщика.

РБК направил запрос в СОГАЗ.

Forbes обращает внимание, что Панков — юрист. Согласно СПАРК, ему принадлежит юридическая фирма «Панков и партнеры», зарегистрированная в Москве. Издание также отмечает, что он и раньше был связан с ВТБ. В 2009 году Панков возглавлял компанию «Петровский парк арена», через которую банк кредитовал футбольный клуб «Динамо». Владимира Колбина газета «Ведомости» называла сыном друга Геннадия Тимченко Петра Колбина.