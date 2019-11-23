Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 22 ноя, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 22 ноя, 12:20
Данные более миллиарда пользователей соцсетей в мире утекли в Сеть Технологии и медиа, 22:12 Вице-премьер отчитался Путину фразой «по молоку порядок наводим» Экономика, 21:57 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 21:33 Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП Общество, 21:25 Тутберидзе показала видео с тройным акселем Трусовой на тренировке Спорт, 21:21 У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец Бизнес, 21:16 Директор Ротару назвал «заказом» травлю певицы Общество, 21:07 Рогозин заявил о контроле стройки на Восточном спутниками зондирования Общество, 21:00 Савченко заявила об угрозе исчезновения Украины после земельной реформы Политика, 20:50 Сборная России по теннису проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса Спорт, 20:12 Медведев попросил стесняющихся членства в «Единой России» уйти из партии Политика, 20:12 Развали свой бизнес. Тест РБК и УРАЛСИБ, 20:07 Митрополит Корнилий доложил Путину о возвращении старообрядцев в Россию Общество, 19:54 Дитрих исключил возобновление чартеров на курорты Египта до конца года Общество, 19:26
Бизнес ,  
0 
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
Владелец «Спектра» отдал больше половины своей компании, на балансе которой 2,5% в страховой компании СОГАЗ, Андрею Панкову
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа. Это следует из выписки ЕГРЮЛ, а также информации из базы СПАРК. Внимание на реорганизацию в «Спектре» обратил Forbes.

По данным ЕГРЮЛ, новым совладельцем «Спектра» стал Андрей Панков. Запись с такими данными поступила в реестр 7 ноября. Уставной капитал компании составляет 204 тыс. руб., доля Панкова в компании составила 104 тыс. (примерно 51%). Оставшиеся 49% «Спектра» принадлежат Колбину. Деятельность зарегистрированной в Санкт-Петербурге компании, как следует из данных СПАРК, касается вложений в ценные бумаги.

Согласно схеме бенефициаров ООО «ВТБ Медицинское страхование» (ВТБ в феврале продал страховой бизнес СОГАЗу), в октябре Колбину принадлежало 100% «Спектра», а «Спектру» — 2,5% СОГАЗа. После разделения доли в компании у него осталось примерно 1,25% акций страховщика.

РБК направил запрос в СОГАЗ.

Forbes обращает внимание, что Панков — юрист. Согласно СПАРК, ему принадлежит юридическая фирма «Панков и партнеры», зарегистрированная в Москве. Издание также отмечает, что он и раньше был связан с ВТБ. В 2009 году Панков возглавлял компанию «Петровский парк арена», через которую банк кредитовал футбольный клуб «Динамо». Владимира Колбина газета «Ведомости» называла сыном друга Геннадия Тимченко Петра Колбина.

Финансы
ВТБ раскрыл доход от продажи страхового бизнеса СОГАЗу

Стоимость 2,5% СОГАЗа, по подсчетам Forbes, составляет около 14 млрд руб, тогда как стоимость 51% этого пакета оценивается в 7,1 млрд руб. (примерно $111 млн).

В отчете группы ВТБ в феврале отмечалось, что прибыль от продажи СОГАЗу «ВТБ Страхование» составила 54,1 млрд руб. О сделке стороны договорились в мае 2018 года, а в конце октября закрыли ее. В обмен на продажу страховой «дочки» ВТБ получил 10% обычных акций СОГАЗа, стоимость которых оценивается в 55,8 млрд руб., а также денежные выплаты в размере 14,6 млрд руб.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: СОГАЗ, новости РБК
Материалы по теме
СМИ сообщили об участии предполагаемой дочери Путина в проекте СОГАЗа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter