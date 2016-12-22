Авиакомпании получат отсрочку для перестройки работы с данными пассажиров

Новые требования к авиакомпаниям по вопросам хранения данных о бронировании и продажах билетов будут введены в 2021 году. Минтранс согласился дать авиакомпаниям отсрочку, чтобы они успели технически подготовиться к нововведению

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Правительство даст авиакомпаниям отсрочку для реорганизации работы с персональными данными россиян, сообщил замминистра транспорта Александр Юрчик на форуме «Транспортная неделя», сообщает «Коммерсантъ».

Проект постановления правительства, который предусматривает перенос на территорию России серверов, на которых хранятся базы данных систем бронирования и продаж авиабилетов, был обнародован Минтрансом в начале июля. Согласно документу, введение новых требований было запланировано на 1 января 2020 года. Также в России к этому сроку должен быть зарегистрирован и провайдер системы бронирования. По словам Юрчика, «после консультаций с авиакомпаниями» срок был сдвинут на 31 октября 2021 года.

Сейчас для бронирования авиабилетов компании используют системы GDS, серверы которых находятся за рубежом. Среди таких систем, в частности, американская Sabre (ею пользуется «Аэрофлот»), которая, согласно подсчетам «Ведомостей», в 2017 году была крупнейшим провайдером в России с долей 38,5%. Есть также российская система бронирования «Сирена-Трэвел» (ею пользуется компания Utair) — она, по данным издания, занимала на рынке 30%.

Компания S7 ранее использовала SITA (по оценке «Ведомостей», занимала 14,5% рынка), однако в ноябре 2018 года перешла на другую систему — Amadeus. Также существует «Национальная система бронирования» (НСБ), запущенная в 2017 году. Это российский проект, разработанный «Ростехом» в партнерстве с аэропортом Внуково (внедрен в авиакомпаниях «Азимут» и Atlas Global).

До сих пор западные системы бронирования не высказывали готовности перенести хранение персональных данных в Россию, однако ситуация изменилась — западные системы готовы переносить хранение данных в Россию. В частности, на этот шаг пойдет Sabre, с которой работает «Аэрофлот». По словам заместителя гендиректора авиакомпании по информационным технологиям Кирилла Богданова, Sabre перенесет данные и процессинг в Россию и сделает это за свой счет. По его словам, в 2019 году в России будет зарегистрировано совместное предприятие американской системы бронирования и некоей российской компании, где последняя получит контроль. В «Аэрофлоте» не раскрыли название отечественного участника, подчеркнув, что с авиакомпанией он не связан.

Отвечая на вопрос о том, почему авиакомпания не выбрала российскую систему (НСБ или «Сирина-Трэвел»), Богданов указал, что они уступают в функционале, «не могут обеспечить потребности авиакомпании на глобальном уровне» и годятся только для авиакомпаний «второго эшелона», которые перевозят 5–7 млн пассажиров в год. По его словам, переход к обработке данных в России будет совершен к январю 2022 года. В Sabre на запрос «Коммерсанта» не ответили.

Переговоры о переносе данных в Россию ведет и S7, которая недавно перешла на систему бронирования Amadeus. «После решения Sabre у нас появился дополнительный аргумент», — пояснил глава директората развития технологий S7 Руслан Верещагин. В S7 рассчитывают подписать меморандум с Amadeus в течение нескольких недель, отмечает«Коммерсантъ».