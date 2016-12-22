ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,24 65,33 EUR Нал. 75,37 74,42 USD Бирж. 65,62 +0,00 EUR Бирж. 74,65 -0,20 USD ЦБ. 65,61 -0,34 EUR ЦБ. 74,80 -0,34 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4457,16 -157,76 IMOEX 2354,81 -0,62% RTSI 1130,44 -0,70% Brent 61,97 -1,79% DJIA 24464,69 -0,00% Nasdaq 6972,25 +0,92%
Авиакомпании получат отсрочку для перестройки работы с данными пассажиров
Лента новостей
СК прокомментировал данные об алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе 11:45, Общество В Москве подозреваемый в разбое умер на допросе 11:22, Общество Экс-главу владевшей «Зимней вишней» фирмы объявили в международный розыск 11:12, Общество СК опубликовал кадры с места гибели сбитого Турцией летчика Пешкова 11:12, Общество Место под елкой: что будет с криптовалютами под Новый год 11:10, РБК и EXMO В Таиланде задержали бывшего почетного консула за подделку документов 11:03, Общество Авиакомпании получат отсрочку для перестройки работы с данными пассажиров 10:56, Бизнес СМИ сообщили о гибели 25 человек при взрыве в Пакистане 10:46, Общество Новые ниши для инвесторов: в какую недвижимость вкладывают частники 10:42, Недвижимость Международный совет предложил изменить правила замен и пенальти в футболе 10:34, Спорт Bitcoin обновил годовой минимум 10:21, Крипто Порошенко подписал закон об автомобилях с европейскими номерами 10:21, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 10:19, РБК и PSN Group В США двух подростков арестовали за угон легкомоторного самолета 10:18, Общество Суд отказался выпустить экс-губернатора Сахалина из клетки 10:08, Общество Манфред Кетс де Врис — РБК: «Россия — страна панического менеджмента» 10:06, Бизнес Эконом или премиум: как различать классы жилья 09:52, Недвижимость  Цена на нефть Brent упала ниже $62 09:52, Финансы Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 09:51, РБК и Lenovo Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 09:20, РБК и Thomson Reuters Мужчина устроил стрельбу в торговом центре в Алабаме 09:14, Общество Фундамент веры: зачем девелоперы строят церкви 08:57, Строительство  Террористы-смертники напали на генконсульство Китая в Карачи 08:54, Общество «Ведомости» рассказали о крупнейшей сделке на рынке торговой недвижимости 08:41, Бизнес «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 08:41, РБК и Volkswagen ЦБ отозвал лицензии сразу у двух банков 08:32, Финансы Как США вытесняет конкурентов с нефтяного рынка: исследование Bloomberg 08:30, Quote Верховная рада под утро приняла бюджет Украины на 2019 год 08:30, Политика
Авиакомпании получат отсрочку для перестройки работы с данными пассажиров
Бизнес, 10:56
0
Авиакомпании получат отсрочку для перестройки работы с данными пассажиров
Новые требования к авиакомпаниям по вопросам хранения данных о бронировании и продажах билетов будут введены в 2021 году. Минтранс согласился дать авиакомпаниям отсрочку, чтобы они успели технически подготовиться к нововведению
Фото: Francis R. Malasig / EPA / ТАСС

Правительство даст авиакомпаниям отсрочку для реорганизации работы с персональными данными россиян, сообщил замминистра транспорта Александр Юрчик на форуме «Транспортная неделя», сообщает «Коммерсантъ».

Проект постановления правительства, который предусматривает перенос на территорию России серверов, на которых хранятся базы данных систем бронирования и продаж авиабилетов, был обнародован Минтрансом в начале июля. Согласно документу, введение новых требований было запланировано на 1 января 2020 года. Также в России к этому сроку должен быть зарегистрирован и провайдер системы бронирования. По словам Юрчика, «после консультаций с авиакомпаниями» срок был сдвинут на 31 октября 2021 года.

Сейчас для бронирования авиабилетов компании используют системы GDS, серверы которых находятся за рубежом. Среди таких систем, в частности, американская Sabre (ею пользуется «Аэрофлот»), которая, согласно подсчетам «Ведомостей», в 2017 году была крупнейшим провайдером в России с долей 38,5%. Есть также российская система бронирования «Сирена-Трэвел» (ею пользуется компания Utair) — она, по данным издания, занимала на рынке 30%.

Минтранс потребовал от авиакомпаний хранить данные пассажиров в России
Технологии и медиа

Компания S7 ранее использовала SITA (по оценке «Ведомостей», занимала 14,5% рынка), однако в ноябре 2018 года перешла на другую систему — Amadeus. Также существует «Национальная система бронирования» (НСБ), запущенная в 2017 году. Это российский проект, разработанный «Ростехом» в партнерстве с аэропортом Внуково (внедрен в авиакомпаниях «Азимут» и Atlas Global).

До сих пор западные системы бронирования не высказывали готовности перенести хранение персональных данных в Россию, однако ситуация изменилась — западные системы готовы переносить хранение данных в Россию. В частности, на этот шаг пойдет Sabre, с которой работает «Аэрофлот». По словам заместителя гендиректора авиакомпании по информационным технологиям Кирилла Богданова, Sabre перенесет данные и процессинг в Россию и сделает это за свой счет. По его словам, в 2019 году в России будет зарегистрировано совместное предприятие американской системы бронирования и некоей российской компании, где последняя получит контроль. В «Аэрофлоте» не раскрыли название отечественного участника, подчеркнув, что с авиакомпанией он не связан.

Отвечая на вопрос о том, почему авиакомпания не выбрала российскую систему (НСБ или «Сирина-Трэвел»), Богданов указал, что они уступают в функционале, «не могут обеспечить потребности авиакомпании на глобальном уровне» и годятся только для авиакомпаний «второго эшелона», которые перевозят 5–7 млн пассажиров в год. По его словам, переход к обработке данных в России будет совершен к январю 2022 года. В Sabre на запрос «Коммерсанта» не ответили.

Переговоры о переносе данных в Россию ведет и S7, которая недавно перешла на систему бронирования Amadeus. «После решения Sabre у нас появился дополнительный аргумент», — пояснил глава директората развития технологий S7 Руслан Верещагин. В S7 рассчитывают подписать меморандум с Amadeus в течение нескольких недель, отмечает«Коммерсантъ».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Минтранс , авиакомпании , хранение данных
Главное
СК опубликовал кадры с места гибели сбитого Турцией летчика Пешкова Общество
Материалы по теме
Льготные авиабилеты в Крым и на Дальний Восток станут доступнее Общество
Авиабилеты за границу подорожали минимум на 5–8% из-за падения рубля Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter