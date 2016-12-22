X5 Retail Group замедлит темпы роста в 2019 году

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group замедлит темпы открытия новых магазинов в 2019 году, — компания увеличит количество торговых точек всех форматов на 2 тыс. штук, рассказала в рамках презентации инвесторам и аналитикам в Лондоне финансовый директор компании Светлана Демяшкевич. В 2018 году X5 Retail Group рассчитывает открыть 2,5 тыс. магазинов, говорил ранее генеральный директор компании Игорь Шехтерман.

«В 2019 году мы откроем около 2 тысяч новых магазинов», — сказала Демяшкевич в ходе выступления. Из них 1,8 тыс. магазинов будет приходиться на торговую сеть «Пятерочка», которая занимает самую большую долю в структуре выручки ретейлера, уточнил гендиректор сети Сергей Гончаров. В компании хотят добиться большей эффективности, поэтому намерены ориентироваться на возврат на вложенный капитал, сказал он. По словам Гончарова, у сегмента «магазин у дома» есть потенциал роста на 10% ежегодно вплоть до 2021 года.

Гендиректор X5 Retail Group Игорь Шехтерман подчеркнул, что сейчас компания планирует сосредоточится на текущих торговых форматах — руководство ретейлера пришло к выводу, что прочие сегменты продовольственного ретейла непривлекательны с точки зрения возврата на инвестиции и рентабельности. Поэтому ключевым направлением стратегии будет улучшение существующего бизнеса, сказал он. По словам Шехтермана, снизить темпы открытий новых магазинов необходимо, чтобы повысить их качество. При этом потенциал для новых открытий у компании остается, заметил генеральный директор, сейчас лишь в 15 муниципалитетах доля рынка X5 занимает около разрешенных ФАС России 25%, а в остальных сохраняются возможности для роста на годы вперед. Например, в Москве, по его словам, доля ретейлера составляет менее 15%, что позволит ему открывать торговые точки в регионы еще «многие годы».

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки ретейлер в России. В 2017 году она достигла 1,295 трлн руб., увеличившись по сравнению с 2016 годом на 25,3%. За отчетный период компания открыла рекордное для себя количество магазинов — 2934 штук. По состоянию на 31 декабря 2017 года компания владела 12 121 магазином, из которых 11 225 приходилось на сеть «Пятерочка», также у нее было 638 супермаркетов «Перекресток», 93 гипермаркета «Карусель» и 165 магазинов «Экспресс».