Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе» по просьбе из Польши
Поставки нефти в Польшу по магистральному трубопроводу «Мозырь — Брест», являющемуся частью нефтепровода «Дружба», приостановлены из-за технических проблем, возникших на территории этой страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании «Белнефтехим» Александра Тищенко.
«В настоящее время поступающая с территории России российская нефть накапливается в резервуарном парке ЛПДС «Мозырь», — сообщил он.
По словам Тищенко, приостановить прокачку нефти попросило представительство ПАО «Транснефть» в Польше.
Представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил РБК, что прокачку нефти приостановили из-за падения дерева на ЛЭП на территории Белоруссии, проблему устранили в течение нескольких часов и возобновили прокачку сырья.
РБК направил запрос в Минэнерго России.