Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе» по просьбе из Польши

Прокачка российской нефти через Белоруссию в Польшу была приостановлена из-за технических проблем, возникших на польской стороне. Однако вскоре проблемы удалось решить и транзит был возобновлен

Линейная производственно-диспетчерская станция «Мозырь» (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Поставки нефти в Польшу по магистральному трубопроводу «Мозырь — Брест», являющемуся частью нефтепровода «Дружба», приостановлены из-за технических проблем, возникших на территории этой страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании «Белнефтехим» Александра Тищенко.

«В настоящее время поступающая с территории России российская нефть накапливается в резервуарном парке ЛПДС «Мозырь», — сообщил он.

По словам Тищенко, приостановить прокачку нефти попросило представительство ПАО «Транснефть» в Польше.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил РБК, что прокачку нефти приостановили из-за падения дерева на ЛЭП на территории Белоруссии, проблему устранили в течение нескольких часов и возобновили прокачку сырья.

РБК направил запрос в Минэнерго России.