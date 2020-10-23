«Уральские авиалинии» отказались от полетов из Внуково в Крым

Компания собиралась летать на полуостров сразу из трех аэропортов Московского региона — помимо Внуково, из Домодедово и Жуковского. Вместо полетов из Внуково авиакомпания сосредоточится на грузовых перевозках

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Уральские авиалинии» приостановили запуск рейсов из московского аэропорта Внуково в 2020 году. Полеты из Внуково в Симферополь (пока единственное направление) должны были начаться 25 октября. Об этом РБК рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Полеты в Симферополь в зимний сезон «Уральские авиалинии» планировали выполнять сразу из трех аэропортов Московского региона — Домодедово, Жуковского (с 24 октября) и Внуково. Из Домодедово авиакомпания летает по четыре раза ежедневно, из Жуковского рейсы также будут каждый день и по ценам лоукостера. «Перелеты в рамках лоукост-проекта перевозчика продолжатся до 27 марта», — говорится на сайте аэропорта. Теперь программа полетов из Внуково приостановлена на неопределенный срок.

«Мы решили оптимизировать маршрутную сеть и расходы с наступлением низкого зимнего сезона. Часть нашего воздушного флота переориентируем на грузовые перевозки», — пояснил представитель «Уральских авиалиний». Он отметил, что с началом пандемии коронавируса были приостановлены полеты и из Шереметьево.

Авиакомпания решила наращивать число грузовых перевозок в конце сентября: тогда перевозчик подал 18 заявок в Росавиацию для рейсов из России в страны Европы и Азии. «Уральские авиалинии» переоборудовали под грузовые перевозки пять пассажирских лайнеров A321. Это составляет около 10% от всего флота (46 самолетов).