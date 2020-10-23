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Бизнес ,  
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«Уральские авиалинии» отказались от полетов из Внуково в Крым

Компания собиралась летать на полуостров сразу из трех аэропортов Московского региона — помимо Внуково, из Домодедово и Жуковского. Вместо полетов из Внуково авиакомпания сосредоточится на грузовых перевозках
Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Уральские авиалинии» приостановили запуск рейсов из московского аэропорта Внуково в 2020 году. Полеты из Внуково в Симферополь (пока единственное направление) должны были начаться 25 октября. Об этом РБК рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Полеты в Симферополь в зимний сезон «Уральские авиалинии» планировали выполнять сразу из трех аэропортов Московского региона — Домодедово, Жуковского (с 24 октября) и Внуково. Из Домодедово авиакомпания летает по четыре раза ежедневно, из Жуковского рейсы также будут каждый день и по ценам лоукостера. «Перелеты в рамках лоукост-проекта перевозчика продолжатся до 27 марта», — говорится на сайте аэропорта. Теперь программа полетов из Внуково приостановлена на неопределенный срок.

«Мы решили оптимизировать маршрутную сеть и расходы с наступлением низкого зимнего сезона. Часть нашего воздушного флота переориентируем на грузовые перевозки», — пояснил представитель «Уральских авиалиний». Он отметил, что с началом пандемии коронавируса были приостановлены полеты и из Шереметьево.

Авиакомпании возместят падение числа пассажиров грузовыми рейсами
Бизнес
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания решила наращивать число грузовых перевозок в конце сентября: тогда перевозчик подал 18 заявок в Росавиацию для рейсов из России в страны Европы и Азии. «Уральские авиалинии» переоборудовали под грузовые перевозки пять пассажирских лайнеров A321. Это составляет около 10% от всего флота (46 самолетов).

Из-за пандемии коронавируса и приостановки большинства международных рейсов за январь—август 2020 года российские авиакомпании перевезли в два раза меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года, — 43,9 млн человек, сообщала Росавиация. По итогам 2020 года пассажиропоток сократится также минимум в два раза, до 60–70 млн человек, говорил в интервью РБК совладелец и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Он подчеркивал, что по итогам 2020 года компания недосчитается 30 млрд руб. выручки (в 2019 году выручка составила 88,48 млрд руб.).

Автор
Мария Кокорева
«Уральские авиалинии» Крым Внуково
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