Стал известен новый владелец девелоперского бизнеса Дмитрия Ананьева

Бенефициаром девелоперской группы ПСН, ранее принадлежавшей Дмитрию Ананьеву, сейчас является ее бывший топ-менеджер Дмитрий Ермолов. По крайней мере так указано в документах группы и утверждает адвокат Ананьева

Дмитрий Ермолов (Фото: Дмитрий Четверухин / cre.ru)

Бенефициарным владельцем строящихся жилых комплексов группы ПСН, ранее известной как «Промсвязьнедвижимость», является Дмитрий Ермолов, указано в проектных декларациях, с которыми ознакомился РБК. Эту информацию подтвердил Сергей Ковалев, адвокат Дмитрия Ананьева, основателя и бывшего совладельца ПСН. «На настоящий момент Дмитрий Ананьев не является бенефициаром группы, им является господин Ермолов», — утверждает Ковалев.

Ермолов занимал пост президента ПСН с сентября 2008-го по апрель 2011 года и поэтому знаком с этим бизнесом. Сделка между Ананьевым и Ермоловым была заключена еще в 2018 году, после того как «Ананьев ушел из Промсвязьбанка», сообщил Ковалев.

В декабре 2017 года началась санация Промсвязьбанка, собственниками которого были Дмитрий и Алексей Ананьевы. У ПСН, по словам Ковалева, тогда было «сложное положение, огромное количество кредитов», и Ермолов был готов купить этот бизнес, «понимая проблемы и нюансы»: после того как Промсвязьбанк был передан государству, возможности финансирования строительного бизнеса упали.

Кредиты, которые были выданы девелоперской группе Промсвязьбанком и банком «Возрождение» (Ананьевы владели долей и в этом банке), сейчас уже рефинансированы, теперь основным кредитором ПСН является Сбербанк, добавил адвокат Дмитрия Ананьева.

Ермолов не ответил на звонки и сообщения РБК. В пресс-службах ПСН и Сбербанка отказались от комментариев. В Промсвязьбанке сообщили, что кредитная организация является кредитором девелопера ПСН: «В связи с неисполнением компанией своих долговых обязательств банк выбрал судебную стратегию работы в отношении заемщика».