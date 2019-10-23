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Частных продавцов в интернете стало больше покупателей
Рынок интернет-торговли между частными лицами в 2019 году составит 568 млрд руб., что почти в два раза превышает показатели 2017-го. Число продавцов превысило количество покупателей, а сделки переместились в регионы
Фото: John Stillwell / FA Bobo / PIXSELL / PA Images

За два года объем рынка частных продаж в российском сегменте интернета вырос почти в два раза и по итогам 2019-го составит 568 млрд руб. (или 177 млн сделок), подсчитали аналитики Data Insight совместно с крупнейшей площадкой частных онлайн-объявлений Avito (результаты исследования есть в распоряжении РБК). В 2017 году этот сегмент рынка электронной торговли составлял 295 млрд руб. (90 млн сделок).

Рост рынка частных продаж растет на фоне общего роста онлайн-торговли в России. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, с 2015 года темпы роста объема онлайн-торговли не превышали 20%, и в 2017 году рынок составил 1 трлн руб. Однако за 2018 год, по оценке АКИТ, рынок вырос на 60% и достиг 1,66 трлн руб. Оценка Data Insight итогов 2018-го несколько ниже — 1,5 трлн руб.

Как считали

Исследование проводилось в два этапа весной 2019 года. В марте аналитики провели репрезентативный опрос (face-to-face) в 53 субъектах, чтобы выявить долю людей, которые совершают c2c-сделки. В апреле был проведен онлайн-опрос на различных площадках (каких именно, авторы исследования не раскрывают). В выборку попали те интернет-пользователи, которые хотя бы раз продали что-то через интернет за последние шесть месяцев, предшествовавших опросу (исключая продажи недвижимости и автомобилей). Итоги опросов сравнивались с результатами аналогичного исследования, проведенного весной 2017-го.

Продавцов больше, чем покупателей

Если в 2017 году на 8 млн продавцов приходилось 10 млн покупателей, то в 2019 году пропорции изменились. Количество продавцов составило 13,9 млн человек, а покупателей — 11,8 млн. Также за два года выросла доля частных продавцов от общего количества пользователей Рунета (с 9 до 14% из расчета результатов полугодий 2017 и 2019 годов), а количество продаж на одного пользователя увеличилось с 1 до 1,3 в месяц. Как и в 2017 году частной онлайн-торговлей занимается в основном молодая аудитория в возрасте от 25 до 34 лет — на них приходится 37% продаж, хотя за два года этот показатель снизился — в 2017-м на эту возрастную группу приходилось 47%. При этом на 8 п.п. увеличилась доля более возрастной аудитории старше 35 лет. Аналогичная ситуация наблюдается среди покупателей: доля ядра аудитории (25–34 года) уменьшилась на 6 п.п., при этом доля более возрастной категории выросла на 4 п.п. Наблюдается практически равное распределение продавцов по полу: в 2019 году это 53% мужчин и 47% женщин, 76% из которых обладают средним уровнем дохода, 16% — высоким, а 8% — низким. «Средний» частный продавец сегодня — это семейный мужчина в возрасте от 30 лет со средним уровнем дохода.

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Электроника — самый популярный товар

Средний чек c2c-сделок остался практически неизменным: 3210 руб. в 2019-м против 3250 руб. в 2017 году. Почти четверть интернет-пользователей (23%) продают электронику и бытовую технику. Также популярны категории «одежда и обувь» и «детские товары». В общем объеме ассортимента частных продавцов на них приходится 18 и 16% соответственно.

Аналитики также выяснили, что люди в основном продают вещи, уже бывшие в употреблении, но доля таких продаж постепенно снижается: с 62% в 2017 году до 60% в 2019-м. Новые вещи, наоборот, становятся популярнее в с2с-сегменте: их доля за два года выросла с 27 до 29%. На 1 п.п., до 5%, выросли продажи handmade-товаров, на 2 п.п. снизились сделки с коллекционными товарами и антиквариатом. При этом вдвое популярнее стала торговля животными и растениями: если в 2017 году таких сделок было только 3% от общего количества продаж, то два года спустя уже 6%.

Северо-Запад — основной регион для частной торговли

Как и два года назад, в Северо-Западном федеральном округе сосредоточено максимальное (21%, прирост к 2017-му — 5 п.п.) количество интернет-продавцов. Наименее развит этот рынок в Северо-Кавказском федеральном округе, где проникновение с2с-торговли составляет 6% (на 2 п.п. выше показателей 2017-го). При этом малые города постепенно вытесняют Москву и Санкт-Петербург. Если в 2017 году 37% всех сделок совершалось в этих двух городах, то в 2019 году их совокупная доля упала до 24%. Малые города заняли 23% рынка, хотя два года назад их доля не превышала 14%. Также с2с-торговля становится более «глобальной», и продавцы чаще совершают сделки за пределами своих населенных пунктов. Если в 2017 году 72% продавцов заключали сделки с покупателями из своего же города, то в 2019 году их стало 56%. Самой популярной площадкой для связи с покупателями остаются сервисы объявлений — ими пользуются 92% опрошенных. Также 28% продавцов используют социальные сети и не более 3% — мессенджеры.

Автор: Александра Посыпкина
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