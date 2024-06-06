Bloomberg узнал о поиске британцами защиты для активов перед выборами

Богатые и сверхбогатые британцы и нерезиденты опасаются влияния выборов, где могут победить лейбористы, на защищенность их активов, поэтому обналичивают инвестиции или просто покидают страну, пишет Bloomberg

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В преддверии всеобщих выборов в Великобритании 4 июля, которые определят состав правительства, самые богатые британцы ищут способы защитить свои активы, в том числе обналичивая инвестиции или покидая страну. Об этом пишет Bloomberg, опросивший свыше двух десятков состоятельных бизнесменов, пожелавших сохранить анонимность.

Как отмечает агентство, опасения многих бизнесменов связаны с обещанием Лейбористской партии, которой эксперты прочат победу над консерваторами на предстоящих выборах, отменить льготный налоговый режим для жителей без постоянного места жительства. Эта мера коснется и богатых иностранцев, живущих в Великобритании в статусе нерезидентов. Кроме этого, лидер лейбористов Кейр Стармер ранее не исключал введения дополнительных налогов для богатых.

«Если эти изменения пройдут так, как было объявлено, это будет серьезной ошибкой, которой можно было бы избежать», — заявил партнер юридической фирмы Charles Russell Speechlys Доминик Лоуренс.

Bloomberg напоминает, что статус нерезидента был введен в Британии еще в 1799 году для защиты колониальных инвестиций. Вопрос об отмене этого статуса обсуждается в стране с 2022 года, после скандала с женой действующего премьер-министра Риши Сунака Акшатой Мурти. Тогда выяснилось, что Мурти не уплачивала в Британии доходы от доли в индийском IT-гиганте Infosys Ltd, предпочитая платить их в Индии.

По оценкам консультативной компании по вопросам гражданства Henley & Partners, только в прошлом году Великобритания могла потерять около 3,2 тыс. состоятельных человек, что является наибольшим показателем в Европе и в два раза превышает оценки за 2022 год. Репутация Британии как страны с юридической и политической стабильностью пошатнулась после Brexit и смены пяти премьер-министров-консерваторов с 2016 года, отмечает Bloomberg.

Кроме этого, Британия сегодня уступает свои позиции в рейтинге лучших территорий для состоятельных людей таким государствам, как ОАЭ, Монако и Швейцария, пишет агентство. Также Лондону приходится конкурировать с европейскими соседями, такими как Италия и Греция, которые развернули программы по привлечению богатых иностранцев. Сама Британия отказалась от своей так называемой программы золотых виз в 2022 году.

Так, за последнее десятилетие доля нерезидентов в Соединенном Королевстве упала почти вдвое — до 68,8 тыс. человек. Те же, кто сохраняет этот статус, согласно данным британских властей, платят более £8 млрд налогов в год.

Как отмечает Bloomberg, только одна юридическая фирма в Лондоне за последние несколько месяцев получила более трех десятков запросов, связанных с изменениями статуса нерезидента, от мультимиллиардеров до сантимиллионеров. Один человек сейчас уехал в Швейцарию, а другой готовится переехать в Италию, рассказали источники агентства. Один бывший менеджер хедж-фонда из Лондона в настоящее время переезжает в другую европейскую страну, отчасти из-за разочарования по поводу политического направления обеих основных партий, добавили они.

По мнению опрошенных Bloomberg консультантов по благосостоянию, для «богатой» когорты британцев предстоящие выборы усилили потребность в обеспечении будущего своих финансов. Так, помимо обещаний отмены статуса нерезидента лидеры лейбористов не исключали введения 20-процентного налога на добавленную стоимость с продаж в частных школах. Это заставляет некоторых родителей оплачивать взносы в таких школах, которые могут достигать £65 тыс., на годы вперед, рассказал инвестиционный консультант Fairview Investing Бен Годсли.

Политические колебания в Великобритании также отпугивают богатых иностранцев, приезжающих в страну. Один состоятельный человек с Ближнего Востока, пожелавший остаться анонимным, заявил, что отказался от планов переехать со своей семьей из Монако в Лондон, несмотря на приближение его детей к школьному возрасту. Источник Bloomberg среди управляющих активами миллиардеров отметил, что клиенты также начали отказываться от инвестиций в Великобританию, особенно в сектор недвижимости.

Парламентские выборы в Великобритании состоятся 4 июля. Правящей партией сейчас являются консерваторы (тори), лейбористы (виги) — в оппозиции. По данным опроса YouGov, консерваторы отстают от оппозиционных лейбористов более чем в два раза: лейбористов поддерживают 47% британцев, в то время как тори — всего 20%.

Как виги, так и тори в преддверии выборов обещали стабилизировать госдолг королевства, который приближается к 100% от ВВП. Экономика растет, но темпы невысоки: реальный ВВП к марту 2024 года за три месяца вырос на 0,6% по сравнению с тем же периодом год назад. В стране также действуют высокие процентные ставки: Банк Англии повышал их 14 раз в период с декабря 2021 года по август 2023 года — скачок составил с 0,1 до 5,25%.