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Крупнейший российский онлайн-ретейлер начал работать на Украине

Основанный в 2004 году Татьяной Бакальчук онлайн-ретейлер Wildberries, несмотря на «торговую войну» Москвы и Киева, начал работать на Украине. Теперь география работы российского сервиса охватывает восемь стран
Фото:Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Онлайн-ретейлер Wildberries запускает продажи на Украине. Об этом говорится в его сообщении, поступившем в РБК.

На территории Украины уже действует онлайн-магазин, а также приложение для iOs. В ближайшее время Wildberries намерен запустить и мобильный магазин на Android.

«Wildberries продолжает развивать географию своего присутствия. В январе 2020 года мы запустили продажи в Польше, а в мае — в Словакии. Открытие интернет-магазина на территории Украины стал следующим шагом в реализации нашей международной стратегии. Наши покупатели получат доступ к широкому ассортименту товаров от десятков тысяч брендов. Мы видим высокий потенциал для развития на территории страны: ее жители все чаще делают покупки в интернет-магазинах, а темпы роста e-commerce продолжают расти», — прокомментировал выход на украинский рынок Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries. Всего на Украине будет работать 800 партнерских пунктов выдачи заказов.

Помимо Украины Wildberries работает еще в семи странах — России, Польше, Словакии, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

Это первый выход крупного российского онлайн-ретейлера на украинский рынок с 2014 года. В декабре 2013-го на Украине заработал российский ретейлер Lamoda.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук занимает вторую строчку в списке самых богатых женщин России по версии Forbes. По данным издания, ее состояние за год увеличилось на $100 млн и составляет $1 млрд. 

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В 2019 году оборот Wildberries составил 223,5 млрд руб. По сравнению с 2018-м он вырос на 88%. По итогам первого квартал текущего года, оборот компании вырос еще на 95%, составив 75,3 млрд руб.

Авторы
Анна Левинская, Георгий Тадтаев
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