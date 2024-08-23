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Минцифры анонсировало закон о сборах с бизнеса за зарубежное ПО

Шадаев: законопроект о сборах за использование зарубежного ПО внесут в сентябре
В Госдуму внесут законопроект о сборах с бизнеса за использование иностранного софта в сентябре, заявил глава Минцифры. По его словам, эти меры не затронут малый и средний бизнес, а также бюджетные организации
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Правительство в сентябре планирует внести в Госдуму законопроект о специальном сборе с бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Мы с Минфином проработаем, планируем внестись в сентябре уже», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам Шадаева, эти меры не будут распространяться на малый и средний бизнес, а также бюджетные организации.

В июне 2023 года с такой инициативой выступал премьер-министр Михаил Мишустин. Он не уточнял размер отчислений, но заявил, что полученные средства можно будет направить на поддержку отечественных разработчиков. В частности, по его словам, половину поступлений намерены отправить на гранты, а вторую — на формирование «залоговой массы» для льготного кредитования.

«Ведомости» со ссылкой на источник в правительстве писали, что речь идет о сборах в рамках законопроекта о принудительном лицензировании иностранного ПО. Планируется, что бизнес будет оплачивать лицензии за использование зарубежных программ по прежним тарифам на рублевые спецсчета типа «О» и в случае невостребованности со стороны правообладателей средства направят в фонд поддержки отечественной IT-отрасли.

Путин запретил использовать иностранное ПО на критической инфраструктуре
Политика
Фото:Chris Ratcliffe / Bloomberg
Позднее Шадаев уточнял, что спецсборы станут дополнительным экономическим стимулом для бизнеса переходить на российское ПО за счет «налоговых мотиваций». Он называл непопулярной эту меру, но необходимой на фоне работы бизнеса в условиях запретов, в частности возможности ставить обновления на зарубежные программы.

Против спецсборов выступил председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Он указал на увеличение нагрузки на бизнес и призвал учитывать текущие расходы на разработку собственных программ на фоне отсутствия поддержки со стороны зарубежных провайдеров.

Президент России Владимир Путин в марте 2022 года подписал указ, согласно которому компании, владеющие критической инфраструктурой (к ней относятся в том числе сети связи и информационные системы госорганов, финансовых, энергетических, транспортных, медицинских, телекоммуникационных и ряда других компаний), к 2025 году обязаны перейти на отечественный софт. Осенью 2023-го каждая пятая такая организация признавалась, что не успеет выполнить это требование в установленные сроки.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия правительство Минцифры Максут Шадаев иностранное ПО сборы
Максут Шадаев фото

Максут Шадаев

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
11 ноября 1979 года
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Глава Минцифры заявил о планах взимать сбор с бизнеса за иностранный софт
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