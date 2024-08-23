Шадаев: законопроект о сборах за использование зарубежного ПО внесут в сентябре

Минцифры анонсировало закон о сборах с бизнеса за зарубежное ПО

В Госдуму внесут законопроект о сборах с бизнеса за использование иностранного софта в сентябре, заявил глава Минцифры. По его словам, эти меры не затронут малый и средний бизнес, а также бюджетные организации

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Правительство в сентябре планирует внести в Госдуму законопроект о специальном сборе с бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Мы с Минфином проработаем, планируем внестись в сентябре уже», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам Шадаева, эти меры не будут распространяться на малый и средний бизнес, а также бюджетные организации.

В июне 2023 года с такой инициативой выступал премьер-министр Михаил Мишустин. Он не уточнял размер отчислений, но заявил, что полученные средства можно будет направить на поддержку отечественных разработчиков. В частности, по его словам, половину поступлений намерены отправить на гранты, а вторую — на формирование «залоговой массы» для льготного кредитования.

«Ведомости» со ссылкой на источник в правительстве писали, что речь идет о сборах в рамках законопроекта о принудительном лицензировании иностранного ПО. Планируется, что бизнес будет оплачивать лицензии за использование зарубежных программ по прежним тарифам на рублевые спецсчета типа «О» и в случае невостребованности со стороны правообладателей средства направят в фонд поддержки отечественной IT-отрасли.

Позднее Шадаев уточнял , что спецсборы станут дополнительным экономическим стимулом для бизнеса переходить на российское ПО за счет «налоговых мотиваций». Он называл непопулярной эту меру, но необходимой на фоне работы бизнеса в условиях запретов, в частности возможности ставить обновления на зарубежные программы.

Против спецсборов выступил председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Он указал на увеличение нагрузки на бизнес и призвал учитывать текущие расходы на разработку собственных программ на фоне отсутствия поддержки со стороны зарубежных провайдеров.

Президент России Владимир Путин в марте 2022 года подписал указ, согласно которому компании, владеющие критической инфраструктурой (к ней относятся в том числе сети связи и информационные системы госорганов, финансовых, энергетических, транспортных, медицинских, телекоммуникационных и ряда других компаний), к 2025 году обязаны перейти на отечественный софт. Осенью 2023-го каждая пятая такая организация признавалась, что не успеет выполнить это требование в установленные сроки.