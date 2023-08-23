Суд арестовал цементные заводы Людвига Меркле в России

Генпрокуратура России подала иск к компаниям, связанным с группой HeidelbergCement Людвига Меркле, и потребовала арестовать акции четырех предприятий. Суд заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворил

Фото: heidelbergmaterials.com

Генпрокуратура России подала иск к четырем компаниям, связанным с группой HeidelbergCement немецкого миллиардера Людвига Меркле (430-й в списке самых богатых людей мира по версии Forbes с состоянием $6,2 млрд), и потребовала арестовать их акции, поскольку активы записаны на компанию «из недружественного государства». Иск размещен в картотеке арбитражных дел, первым на него обратил внимание RTVI.

В частности, в пользу России потребовали обратить 100% долей в уставном капитале ООО «ХайдельбергЦемент Рус», акции АО «Сырьевая компания» и ОАО «Сланцевый цементный завод «Цесла», а также истребовать в пользу Тульской области 50% акций ОАО «Гурово-Бетон». Одновременно с этим прокуратура потребовала наложить арест на акции подконтрольных HeidelbergCement компаний и запретить вносить любые изменения в реестр акционеров, а также совершать любые действия, направленные на отчуждение имущества.

В обосновании прокурор отметил, что компания HeidelbergCement «может совершить действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий, их реализацию третьим лицам, что приведет к остановке технологических циклов, сокращению производственных мощностей, созданию искусственного дефицита производимой продукции на рынке».

«В целях исключения затруднения исполнения судебного акта (в случае удовлетворения иска), а также предотвращения причинения значительного ущерба арбитражный суд удовлетворяет заявление о принятии обеспечительных мер», — говорится в определении суда.