Суд арестовал цементные заводы Людвига Меркле в России
Генпрокуратура России подала иск к четырем компаниям, связанным с группой HeidelbergCement немецкого миллиардера Людвига Меркле (430-й в списке самых богатых людей мира по версии Forbes с состоянием $6,2 млрд), и потребовала арестовать их акции, поскольку активы записаны на компанию «из недружественного государства». Иск размещен в картотеке арбитражных дел, первым на него обратил внимание RTVI.
В частности, в пользу России потребовали обратить 100% долей в уставном капитале ООО «ХайдельбергЦемент Рус», акции АО «Сырьевая компания» и ОАО «Сланцевый цементный завод «Цесла», а также истребовать в пользу Тульской области 50% акций ОАО «Гурово-Бетон». Одновременно с этим прокуратура потребовала наложить арест на акции подконтрольных HeidelbergCement компаний и запретить вносить любые изменения в реестр акционеров, а также совершать любые действия, направленные на отчуждение имущества.
В обосновании прокурор отметил, что компания HeidelbergCement «может совершить действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий, их реализацию третьим лицам, что приведет к остановке технологических циклов, сокращению производственных мощностей, созданию искусственного дефицита производимой продукции на рынке».
«В целях исключения затруднения исполнения судебного акта (в случае удовлетворения иска), а также предотвращения причинения значительного ущерба арбитражный суд удовлетворяет заявление о принятии обеспечительных мер», — говорится в определении суда.
Российское подразделение «ХайдельбергЦемент Рус» поставляет цемент, щебень и минеральный порошок и управляет тремя цементными заводами суммарной мощностью 4,6 млн т. Чистая прибыль компании за 2022 год — 4,5 млрд руб.
«Сырьевая компания» попала в центр внимания летом 2020 года. Тогда больше трех тысяч человек вышли на протесты против вырубки леса на памятнике природы горе Куштау, где «Сырьевая компания», входящая в Башкирскую содовую компанию, планировала разрабатывать месторождение соды. По данным Генпрокуратуры, «ХайдельбергЦемент Рус» принадлежит почти 280 тыс. акций компании, номинальная стоимость каждой — 1 тыс. руб.
«Сланцевский цементный завод «Цесла» был построен в 1960-е, группа Heidelberg приобрела его в 2001 году. Входил в технологическую цепочку по производству сланцевой нефти, однако последние годы специализируется на производстве цемента. Чистый убыток завода по итогам 2022 года составил 194 млн руб.
Цементный завод «Гурово-Бетон» в равных долях принадлежит HeidelbergCement и ее российской «дочке». Чистая прибыль компании за 2022 год составила 63,5 млн руб.