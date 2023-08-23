Nestle повысит цены на детское питание и заменители грудного молока

Nestle почти на 10% повысит цены на детское питание, включая заменители грудного молока, выяснил «Коммерсантъ». Причины подорожания — слабый рубль, а также высокие цены на сахар и какао

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Nestle в начале сентября повысит цены на детское питание, в том числе заменители грудного молока (Nestogen, NAN, Gerber и Nestlе), готовые завтраки (Nesquik, «Хрутка», Cosmostars) и растворимые напитки из какао. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма, которые компания направила ретейлерам. Цены компания планирует повысить на 9% с 4 сентября.

О том, что дистрибьюторам несетевой розницы также были отправлены такие письма, изданию сообщил источник на рынке. Получение уведомления подтвердил изданию также собеседник в одной из крупных сетей. В Nestle комментировать письмо отказались.

В обращении к торговым партнерам Nestle объясняет подорожание детского питания серьезным снижением курса рубля — более чем на 30% с начала 2023 года. На стоимость напитков из какао кроме курса рубля влияет также рост мировых цен на сырье и сахар — цена какао-бобов на товарной бирже в Нью-Йорке 22 августа достигала $3,33 тыс. за тонну, что на 23% больше, чем в январе. Оптовые цены на сахар росли с начала года, хотя к 12 июля в среднем снизились примерно до 60 руб. за 1 кг, пояснил источник газеты из числа сахарозаводчиков.

В целом в России «стоимость базового сырья для детского питания и готовых завтраков стабильна», заявили газете в Минсельхозе. В ведомстве отметили, что «дополнительно уточнят» позицию Nestle.

Предстоящее повышение цен не полностью компенсирует издержки Nestle, считает исполнительный директор «Русбренда» (объединяет в том числе производителей детского питания) Алексей Поповичев. По его словам, в России производится 70–80% заменителей грудного молока, однако сырье на 90% импортное, рассказал он.

Молочные сухие смеси для детей еще в 2022 году подорожали на 17% год к году, в первом квартале этого года рост продолжился, указывает издание.

В 2019 году депутаты Госдумы предлагали включить детское питание в список социально важных товаров. Эта мера должна была позволить устанавливать на детское питание предельно допустимые цены в рознице. Однако законодательного воплощения инициатива не получила.