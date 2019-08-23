Hasbro купит владельца мультфильма «Свинка Пеппа» за $4 млрд

Сделку планируется закрыть в четвертом квартале текущего года. Hasbro благодаря покупке компании Entertainment One Ltd планирует привлечь дошкольную аудиторию

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Одна из крупнейших компаний по производству игрушек Hasbro купит за $4 млрд канадскую компанию Entertainment One Ltd, которой принадлежат права на мультсериал «Свинка Пеппа». Об этом говорится в сообщении Hasbro.

Производитель игрушек заплатит по £5,60 за каждую обыкновенную акцию, сделка должна быть закрыта в четвертом квартале 2019 года. Цена на 31% выше средневзвешенной за последние 30 дней, говорится в сообщении. Финансировать сделку Hasbro планирует за счет привлечения займа и выпуска акций. Согласно сообщению, покупка Entertainment One укрепит позиции Hasbro как ведущей компании по производству игрушек и развлечений и дополнит ее активы мировыми брендами, ориентированными на дошкольную аудиторию.

Британский мультсериал «Свинка Пеппа», произведенный лондонской анимационной студией совместно с Entertainment One, телеканалами Nick Jr. и Channel 5, выходит с 2004 года. Он был показан более чем в 180 странах и переведен на 40 языков. Entertainment One владеет дистрибьюторами кинофильмов, телесериалов, развлекательных программ, а также музыкальными лейблами.

Hasbro занимается производством телевизионных игр, фильмов, видеоигр и потребительских товаров. Ей принадлежат такие бренды, как My Little Pony, Transformers, Monopoly и Power Rangers.