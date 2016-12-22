Apple удалила приложение «дочки» Facebook за сбор данных о пользователях

Принадлежащее Facebook приложение Onavo, доступное в течение многих лет в App Store, удалено из магазина. В Apple посчитали, что оно нарушает правила и осуществляет несанкционированный сбор информации о пользователях

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Apple удалила из App Store принадлежащее Facebook приложение Onavo, объяснив это тем, что оно нарушает политику конфиденциальности компании, сообщает The Wall Street Journal.

Приложение Onavo Protect позволяет пользователям создавать виртуальную частную сеть, которая перенаправляет интернет-трафик на частный сервер, управляемый Facebook. Оно было доступно для бесплатной загрузки через App Store в течение многих лет​. Однако в августе должностные лица Apple заявили, что это приложение нарушает новые правила, призванные ограничить сбор данных разработчиками приложений, и предложили Facebook самостоятельно убрать его из магазина.

Apple считает, что приложения не должны собирать сведения об установленных на устройстве пользователя программах, а также информацию для дальнейшей аналитики в целях рекламы или маркетинга. По правилам компании, пользователи должны также получать информацию, какие именно данные собирают приложения и для чего.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить конфиденциальность пользователей и данных по всей экосистеме Apple», — заявил представитель компании.

После удаления из магазина приложение не исчезнет с телефонов пользователей, которые уже скачали его, но Facebook больше не сможет обновлять приложения. Onavo по-прежнему будет доступно на устройствах Android, рассказал источник издания.

Facebook купил израильскую компанию мобильной аналитики Onavo в 2013 году и использовал ее приложение для создания внутренней базы данных по отслеживанию действий конкурентов, в том числе молодых стартапов, отмечает издание. Именно данные от Onavo помогли сформировать стратегию приобретения Facebook, в том числе покупку в 2014 году WhatsApp.