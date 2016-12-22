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Иностранные инвесторы раскритиковали нормы для корпоративного транспорта
Бизнес, 13:59
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Иностранные инвесторы раскритиковали нормы для корпоративного транспорта
Консультационный совет по иностранным инвестициям раскритиковал поправки, которые ужесточают требования к корпоративному транспорту. Инвесторы считают их «избыточными и необоснованными» и оценивают убытки в миллиарды рублей
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Непреодолимые барьеры»

Рабочая группа Консультационного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ) раскритиковала поправки в закон о безопасности дорожного движения, которые ужесточают требования к перевозке граждан корпоративным транспортом. Об этом говорится в письме координатора рабочей группы, президента Nestle в России и Евразии Марсиаля Роллана на имя министра экономического развития Максима Орешкина. Копия письма от 29 июня есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил представитель Минэкономразвития.

Кто входит в совет

Консультационный совет по иностранным инвестициям был создан в 1994 году с целью улучшения инвестиционного климата в России. Сейчас в него входят 53 крупнейших компании из банковского и нефтяного секторов, ретейла и т.д. Среди участников — ABB, BASF, British American Tobacco, BP, Cargill, Danone, Deutsche Bank, Exxon Mobil, IKEA, Mitsubishi, Metro и Coca-Cola.

Поправки, разработанные Минтрансом, были утверждены в конце декабря прошлого года и вступят в силу 21 декабря. В пояснительной записке к документу говорится, что предложенные меры способствуют реализации плана снижения смертности в ДТП, подписанного премьером Дмитрием Медведевым 4 августа 2015 года.

Если раньше повышенные требования по безопасности дорожного движения (создание специальной стоянки, ежедневный технический контроль автомобилей, ежедневный медосмотр водителей и так далее) предъявлялись только к компаниям, занимающимся коммерческой перевозкой грузов и людей, то новые поправки распространяют такие требования на все организации, которые занимаются как коммерческими перевозками, так и для собственных нужд. Это нововведение «фактически распространяет» повышенные требования по безопасности дорожного движения на торговых представителей, менеджеров, руководителей и другие категории работников, «несмотря на то что они не занимаются коммерческими или пассажирскими перевозками», пишет Роллан. «Такая ситуация ставит практически непреодолимые барьеры на пути развития всего корпоративного сегмента транспортного рынка в рамках всей страны», — предупреждает он.

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По словам координатора рабочей группы КСИИ, распространение этих требований на корпоративный легковой автотранспорт является «избыточным и необоснованным» с точки зрения заявленных целей. Их выполнение потребует «кардинального изменения» технических и административных правил, а также локальных актов компаний, предупреждает он.

Новые требования не только «избыточны» и «нецелесообразны», они делают невозможной эксплуатацию корпоративных автомобилей, добавляет руководитель департамента по связям с государственными органами и правовой поддержке компании ALD Automotive Алла Иванова. Если не исключить из поправок корпоративные автомобили, это может привести к «негативным экономическим последствиям» — сокращению объемов производства автомобилей и смежных бизнесов — лизинговых, дилерских и страховых, передала она РБК через представителя. «Мы уверены, что реализация положений закона в предлагаемой редакции приведет к резкому сокращению или полной отмене закупок легковых автомобилей для корпоративных нужд в компании», — подтвердил директор по устойчивому развитию и работе с государственными органами «Скания-Русь» Вахтанг Парцвания.

​Роллан попросил Орешкина собрать рабочую группу с участием бизнес-сообщества и Минтранса, чтобы вывести из-под действий поправок легковой корпоративный автотранспорт, не использующийся для коммерческих целей или пассажирских перевозок. «Считаем, что проблематика, поставленная бизнесом, заслуживает обсуждения со всеми заинтересованными сторонами», — сказал РБК представитель Минэкономразвития.

Представители КСИИ и Nestle пока не ответили на запросы РБК.

Миллиардные расходы

Встреча с участием представителей Минтранса, Минэкономразвития и иностранных компаний, о которой просил Роллан, прошла 13 августа под председательством замминистра экономики Саввы Шипова, рассказал РБК источник в профильном ведомстве и подтвердил сотрудник одной из компаний. На совещании компании представили тезисы, объясняющие чрезмерность новых требований. В частности, невозможно на ежедневной основе проводить медосмотр тех, кто берет автомобиль у автодилеров на тест-драйв, обеспечить парковочными местами всех работников, использующих автомобили в личных и рабочих целях и т.д.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Кроме того, в случае вступления в силу поправок компании, занимающиеся лизингом корпоративного транспорта, могут потерять до 15 млрд руб. ежегодно при объеме рынка 156 млрд руб. (оценка «Эксперт РА») из-за снижения спроса на корпоративные автомобили, утверждает собеседник РБК, присутствовавший на совещании в Минэкономразвития. А штрафы за невыполнение новых требований могут превысить 400 млн руб. ежегодно для компаний, чей автопарк насчитывает более 1,4 тыс. машин, добавляет он. ​При этом вопрос безопасности не будет решен, потому что появится рынок серых схем — фиктивные ме​досмотры и договоры на аренду парковок и так далее, указывает он.

В ходе совещания 19 компаний представили свои оценки по дополнительным расходам (на проведение медосмотров, организацию парковочных мест, ремонт и обслуживание тахографов для контроля и регистрации скорости автомобиля и пр.) в случае вступления в силу поправок — в общей сложности 2,5 млрд руб. в год, говорит источник в Минэкономразвития. Так, лизинговая компания Arval ожидает увеличения расходов на 1,188 млрд руб. (без учета потерь от снижения продаж автомобилей), CocaCola — на 465 млн руб., Nestle — на 195 млн руб. При этом еще не все компании прислали свои оценки (в КСИИ входят 53 иностранные компании).

Сейчас идет «конструктивное обсуждение» проблемы с участием Минэкономразвития, Минтранса и других представителей органов законодательной и исполнительной власти, а также компаний «в целях поиска оптимальных решений для снижения рисков и административной нагрузки на бизнес», сказала РБК представитель Metro Cash & Carry. «В настоящее время вопрос прорабатывается», — подтвердил представитель Минтранса.

Автор: Василий Маринин.
Теги: Минэкономики , Минтранс , безопасность дорожного движения
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