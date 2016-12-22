Иностранные инвесторы раскритиковали нормы для корпоративного транспорта

«Непреодолимые барьеры»
Рабочая группа Консультационного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ) раскритиковала поправки в закон о безопасности дорожного движения, которые ужесточают требования к перевозке граждан корпоративным транспортом. Об этом говорится в письме координатора рабочей группы, президента Nestle в России и Евразии Марсиаля Роллана на имя министра экономического развития Максима Орешкина. Копия письма от 29 июня есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил представитель Минэкономразвития.
Кто входит в совет
Консультационный совет по иностранным инвестициям был создан в 1994 году с целью улучшения инвестиционного климата в России. Сейчас в него входят 53 крупнейших компании из банковского и нефтяного секторов, ретейла и т.д. Среди участников — ABB, BASF, British American Tobacco, BP, Cargill, Danone, Deutsche Bank, Exxon Mobil, IKEA, Mitsubishi, Metro и Coca-Cola.
Поправки, разработанные Минтрансом, были утверждены в конце декабря прошлого года и вступят в силу 21 декабря. В пояснительной записке к документу говорится, что предложенные меры способствуют реализации плана снижения смертности в ДТП, подписанного премьером Дмитрием Медведевым 4 августа 2015 года.
Если раньше повышенные требования по безопасности дорожного движения (создание специальной стоянки, ежедневный технический контроль автомобилей, ежедневный медосмотр водителей и так далее) предъявлялись только к компаниям, занимающимся коммерческой перевозкой грузов и людей, то новые поправки распространяют такие требования на все организации, которые занимаются как коммерческими перевозками, так и для собственных нужд. Это нововведение «фактически распространяет» повышенные требования по безопасности дорожного движения на торговых представителей, менеджеров, руководителей и другие категории работников, «несмотря на то что они не занимаются коммерческими или пассажирскими перевозками», пишет Роллан. «Такая ситуация ставит практически непреодолимые барьеры на пути развития всего корпоративного сегмента транспортного рынка в рамках всей страны», — предупреждает он.
По словам координатора рабочей группы КСИИ, распространение этих требований на корпоративный легковой автотранспорт является «избыточным и необоснованным» с точки зрения заявленных целей. Их выполнение потребует «кардинального изменения» технических и административных правил, а также локальных актов компаний, предупреждает он.
Новые требования не только «избыточны» и «нецелесообразны», они делают невозможной эксплуатацию корпоративных автомобилей, добавляет руководитель департамента по связям с государственными органами и правовой поддержке компании ALD Automotive Алла Иванова. Если не исключить из поправок корпоративные автомобили, это может привести к «негативным экономическим последствиям» — сокращению объемов производства автомобилей и смежных бизнесов — лизинговых, дилерских и страховых, передала она РБК через представителя. «Мы уверены, что реализация положений закона в предлагаемой редакции приведет к резкому сокращению или полной отмене закупок легковых автомобилей для корпоративных нужд в компании», — подтвердил директор по устойчивому развитию и работе с государственными органами «Скания-Русь» Вахтанг Парцвания.
Роллан попросил Орешкина собрать рабочую группу с участием бизнес-сообщества и Минтранса, чтобы вывести из-под действий поправок легковой корпоративный автотранспорт, не использующийся для коммерческих целей или пассажирских перевозок. «Считаем, что проблематика, поставленная бизнесом, заслуживает обсуждения со всеми заинтересованными сторонами», — сказал РБК представитель Минэкономразвития.
Представители КСИИ и Nestle пока не ответили на запросы РБК.
Миллиардные расходы
Встреча с участием представителей Минтранса, Минэкономразвития и иностранных компаний, о которой просил Роллан, прошла 13 августа под председательством замминистра экономики Саввы Шипова, рассказал РБК источник в профильном ведомстве и подтвердил сотрудник одной из компаний. На совещании компании представили тезисы, объясняющие чрезмерность новых требований. В частности, невозможно на ежедневной основе проводить медосмотр тех, кто берет автомобиль у автодилеров на тест-драйв, обеспечить парковочными местами всех работников, использующих автомобили в личных и рабочих целях и т.д.
Кроме того, в случае вступления в силу поправок компании, занимающиеся лизингом корпоративного транспорта, могут потерять до 15 млрд руб. ежегодно при объеме рынка 156 млрд руб. (оценка «Эксперт РА») из-за снижения спроса на корпоративные автомобили, утверждает собеседник РБК, присутствовавший на совещании в Минэкономразвития. А штрафы за невыполнение новых требований могут превысить 400 млн руб. ежегодно для компаний, чей автопарк насчитывает более 1,4 тыс. машин, добавляет он. При этом вопрос безопасности не будет решен, потому что появится рынок серых схем — фиктивные медосмотры и договоры на аренду парковок и так далее, указывает он.
В ходе совещания 19 компаний представили свои оценки по дополнительным расходам (на проведение медосмотров, организацию парковочных мест, ремонт и обслуживание тахографов для контроля и регистрации скорости автомобиля и пр.) в случае вступления в силу поправок — в общей сложности 2,5 млрд руб. в год, говорит источник в Минэкономразвития. Так, лизинговая компания Arval ожидает увеличения расходов на 1,188 млрд руб. (без учета потерь от снижения продаж автомобилей), CocaCola — на 465 млн руб., Nestle — на 195 млн руб. При этом еще не все компании прислали свои оценки (в КСИИ входят 53 иностранные компании).
Сейчас идет «конструктивное обсуждение» проблемы с участием Минэкономразвития, Минтранса и других представителей органов законодательной и исполнительной власти, а также компаний «в целях поиска оптимальных решений для снижения рисков и административной нагрузки на бизнес», сказала РБК представитель Metro Cash & Carry. «В настоящее время вопрос прорабатывается», — подтвердил представитель Минтранса.