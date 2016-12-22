Как делать кино с деньгами и без: анонс свежего номера журнала РБК

Сентябрьский номер журнала РБК посвящен индустрии кино и людям, которым удается, при всех сложностях, снимать его в России, будь то коммерчески успешная комедия «Я худею» или короткометражки, снятые на собственные средства

Фото: Алена Кондюрина для РБК

Заниматься кино непросто, даже если у вас есть деньги, опыт и необходимое оборудование — все это не дает гарантий успеха. Заниматься кино в России еще сложнее, потому что всего вышеперечисленного всегда будет не хватать. Совсем трудно пробиваться в кинематограф, не обладая ничем, кроме огромного желания. Но, может быть, именно сейчас лучшее время, чтобы делать кино в России: технологии все дешевле и доступнее, а зрители полюбили отечественные фильмы.

В последние месяцы российские фильмы бьют рекорды проката. В декабре 2017-го планку сборов в 1 млрд руб. взяла сказка «Последний богатырь» (общие сборы — 1,6 млрд руб.), месяц спустя ее догнал и перегнал спортивный блокбастер «Движение вверх» (3 млрд руб.), за ним вышла мелодрама «Лед» (1,5 млрд руб.). Приблизились к «клубу миллиарда» режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер» (около 850 млн) и комедия «Я худею» (около 650 млн руб.). Последняя, в отличие от других чемпионов бокс-офиса, была снята без поддержки крупных киностудий и медиахолдингов, а также стала единственным среди перечисленных фильмом с женщиной в главной роли. О том, как режиссерам и продюсерам «Я худею» удалось в восемь раз превысить ее производственный бюджет, читайте в статье «Кассовый прорыв».

В 2019 году должна выйти прокатная версия главного российского «кинодолгостроя» — фильма Ильи Хржановского «Дау», который снимается уже более десяти лет. Поддержку «Дау» оказали европейские институции, среди них — два немецких региональных фонда (по €350 тыс. каждый) и Eurimages (€600 тыс., полностью сумма будет выплачена после выхода картины). Журнал РБК выяснил, кто может быть главным спонсором этого грандиозного проекта; читайте об этом в материале «Таинственный «Дау».

Обзоры Евгения BadComedian Баженова за семь лет собрали почти 500 млн просмотров. За это время он эволюционировал из автора 15-минутных видео с «говорящей головой» до режиссера двухчасовых фильмов со сложными сценариями, яркими костюмами и декорациями. Журнал РБК изучил, как работает медиа с аудиторией 5,8 млн человек, построенное на персональном бренде блогера, и оценил коммерческий потенциал Баженова. Как работает главный современный кинокритик России — в материале «Агент влияния».

Журнал РБК оценил, на чем и сколько зарабатывает Александр Петров, один из самых востребованных актеров страны. 29-летняя звезда картин «Лед» и «Притяжение», сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Метод», а также франшизы «Гоголь», Петров с 2010 года снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. При этом он служит в театре: с 2013 года в московском театре имени Ермоловой, а в 2017 году его драматический моноспектакль «#Зановородиться» собирал полные залы в Yotaspace и «Крокус Сити Холл». Еще Петров снимается в рекламе, хотя и не так часто, как некоторые его коллеги, и планировал попробовать себя в роли кинорежиссера. О том, как Александр Петров превращает свое имя в торговую марку, читайте в материале «Актер как бренд».

Давно строившаяся система государственной поддержки отечественного кино наконец заработала в полную силу. И дело не только в распределении через тот же Фонд кино денег на съемки фильмов, которые обещают быть успешными. Поддерживая отечественное кино, государство работает в режиме бульдозера — есть главная цель, а средства ее оправдают. Для этого, например, премьеры российских фильмов сдвигаются на более выгодные даты по сравнению с релизами зарубежных. А возрастные рейтинги, которые определяют потенциальную аудиторию, специалисты Минкультуры присваивают очень своеобразно и чаще всего тоже в пользу отечественных фильмов. Подробнее об этом читайте в материале «В кино по паспорту: как подкрутить возрастные рейтинги фильмов».

«Есть на свете такой город — Пермь. В нем много хороших университетов и умных специалистов. Они и сделали продукт, который я вам хочу сегодня показать», — рассказывает журналу РБК Александр Агапитов — одна из самых ярких молодых звезд российской ИТ-индустрии. В клиентах у его платежной системы Xsolla — платформы Steam и Twitch, разработчики Ubisoft и PUBG Corp и другие гиганты игровой индустрии. Более десятка технологических компаний из Перми стали успешными не только в России, но и за рубежом — подробности читайте в большом материале «Пермская аномалия».

Эти и другие материалы читайте в свежем номере журнала РБК, который поступит в продажу 23 августа.