АвтоВАЗ запустил программу продаж машин с пробегом

После проверки АвтоВАЗ продлит гарантию на подержанную машину на год. Эксперты ранее отмечали дефицит на рынке качественных машин с пробегом и увеличение периода использования водителями одной машины

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

АвтоВАЗ запустил программу продажи автомобилей с пробегом RESTART марки Lada и других брендов. Состояние машин будут тщательно проверять, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Программа «RESTART Плюс» дает доступ к автомобилям Lada возрастом до пяти лет и до 100 тыс. км пробега с полным страховым покрытием. Как утверждает АвтоВАЗ, страховка будет схожа с заводской гарантией. Программа «RESTART Базовый» покрывает ключевые узлы и агрегаты машин Lada. На автомобили других производителей возрастом до семи лет и с пробегом до 150 тыс. км распространяется программа «RESTART Мульти».

«По любой из трех программ клиент получает надежный, проверенный и юридически чистый автомобиль, застрахованный от поломок на 12 месяцев», — заявляет компания.

АвтоВАЗ пообещал помочь оформить кредит на покупку машин по этим программам «на максимально выгодных условиях: без первоначального взноса и с комфортным ежемесячным платежом».

«Автомобили с пробегом — это то, что позволяет существовать независимо от импортеров и хорошо зарабатывать в любые времена, поэтому у себя в компании мы активно развиваем это направление. И недавняя отмена двойного НДС станет дополнительным стимулом для этого рынка», — объяснял совладелец объединения автопредприятий «Аксель Групп» Алексей Безобразов.

В феврале «Коммерсантъ» сообщал об образовавшемся дефиците качественных машин с пробегом — по итогам января продажи упали почти на 10%. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснял, что водители стали дольше ездить на одном автомобиле: «Это уже не три года и не пять лет. Соответственно, пробеги растут».

«То, что скупили дилерские сети для вторичной продажи, зависло, потому что у людей нет тех денег, которые хотят с них получить. Кредиты стали очень дорогими. Они скорее скажутся на приобретении нового АвтоВАЗа, Lada, нежели чем подержанной машины», — добавил Хайцеэр.

Значительную долю российского рынка в последний год получили китайские бренды Haval, Chery, Geely, Changan, OMODA и EXEED. С января по ноябрь 2023-го лидером по выручке стал бренд Chery (301,7 млрд руб.), Lada на втормо месте с 268,8 млрд руб. оборота с продаж.