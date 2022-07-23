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Энергоблок Нововоронежской АЭС починили за 8 часов после автоостановки

Энергоблок № 7 Нововоронежской атомной электростанции (АЭС) включили в сеть после ремонта и остановки автоматикой, сообщает пресс-служба предприятия.

«23 июля 2022 года в 17:37 (мск) энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС включен в сеть после непродолжительного останова и ревизии электротехнического оборудования. В настоящее время на энергоблоке идет поэтапный набор мощности», — сказано в сообщении.

Энергоблок № 7 отключили, ранее в тот же день, около 09:55 (мск), сработала электрическая система защиты турбогенератора. На ремонт ушло менее восьми часов.

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Фото:AP

В пресс-службе атомной станции уточнили, что нарушений при эксплуатации энергоблоков нет, а радиационный фон в районе АЭС не превышает естественных фоновых значений. В ремонте по-прежнему остаются энергоблоки № 5 и 6. Последний остановили для техобслуживания 21 июля (также после срабатывания автоматики), пятый энергоблок на тот момент еще работал.

Всего на электростанции действуют четыре энергоблока — № 4, № 5, № 6 и № 7 суммарной мощностью в 3 747 МВт. Их ввели в эксплуатацию в 1972, 1980, 2016 и 2019 годах соответственно. Четвертый энергоблок работает в штатном режиме.

Нововоронежская АЭС (входит в «Росатом») находится на берегу реки Дон в окрестностях города Нововоронеж в 45 км к югу от Воронежа Станция начала работать в 1964 году, когда был запущен ее первый энергоблок.

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