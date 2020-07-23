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ФАС обвинила компанию Aldo Coppola в противодействии проверке

В ФАС сообщили, что компания отключила компьютерную сеть, заблокировала учетные записи и закрыла доступ в некоторые помещения. В компании назвали эти сообщения регулятора недостоверными, заявив, что результатов проверки еще нет
Фото: LaPresse / Zuma / ТАСС
Фото: LaPresse / Zuma / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила дистрибьютора косметики и парфюмерии Aldo Coppola в участии в картельном сговоре. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Похоже, что Aldo Coppola (один из крупнейших дистрибьюторов косметики и парфюмерии, юрлицо ООО «А-Бьюти») решила воспрепятствовать проведению внеплановой проверки ФАС. Компьютерную сеть отключили, учетные записи заблокировали, доступ в отдельные помещения закрыли. Видимо, есть что скрывать», — говорится в сообщении ФАС. В ведомстве не исключили, что компанию в связи с этим ждет штраф. «Между тем ФАС подозревает Aldo Coppola в картеле», — заключили в ФАС. В пресс-службе ФАС РБК подтвердили верность указанной в сообщении информации.

В то же время в пресс-службе компании Aldo Coppola сообщения о том, что компания помешала проверке, назвали недостоверными. «Информация о препятствовании проверке недостоверна. Проверка была инициирована сотрудниками ФАС и продолжается в настоящее время. Дополнительная информация может быть предоставлена по результату проверки, так как на данный момент никаких заключений нет», — сообщили РБК в пресс-службе Aldo Coppola.

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Картельный сговор — это неформальное соглашение участников какой-либо отрасли продавать или покупать товары или услуги по определенной цене. Помимо этого, чтобы повлиять на уровень цен, участники рынка могут условиться и о регулировании объемов закупок и продаж. За заключение картельного сговора согласно КоАП юрлицам грозит наказание административным штрафом от трех сотых до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение.

В России бренд Aldo Coppola стал известен с 1996 года, когда в столичном торговом комплексе «Садко-Аркада» открылся его центр красоты. Сейчас в Москве и области работает шесть центров красоты и спа компании, в регионах развита франчайзинговая сеть.

По данным СПАРК «Интерфакса», основной деятельностью ООО «А-Бьюти», которая указана на странице российского интернет-магазина Aldo Coppola, является предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. Компания была зарегистрирована в 2009 году. Ее гендиректором является Геннадий Гузеев, владелицей — Татьяна Воронятова.

Авторы: Виктория Полякова, Алена Прохоренко
Теги: ФАС, картельный сговор
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