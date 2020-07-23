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Бизнес ,  
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Путин пошутил про сотенку миллиардов после слов главы «Газпром нефти»

На церемонии запуска нового комплекса на Московском НПЗ глава «Газпром нефти» Александр Дюков оценил расходы на модернизацию предприятия сначала в 250 млрд, а потом в 350 млрд руб. Путин отреагировал на оговорку шуткой
Газпром нефть SIBN ₽321,65 -0,05% Купить
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин ответил шуткой на оговорку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова. В ходе проходившей в режиме видеоконференции церемонии пуска нового комплекса переработки нефти на Московском НПЗ Дюков оценил расходы на модернизацию предприятия в 250 млрд руб. и тут же исправился — 350 млрд руб. Открывая церемонию, сам Путин оценил расходы на эти цели в 350 млрд руб.

«Александр Валерьевич, извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал «350 миллиардов», вы решили добавить сразу сотенку, нет?» — обратился к главе «Газпром нефти» Путин.

Тот поспешил заверить главу государства, что 350 млрд руб. — это верная сумма. «215 миллиардов уже инвестировано», — добавил Дюков.

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Из этих 215 млрд руб., пояснил глава «Газпром нефти», 98 млрд руб. были вложены в создание на Московском НПЗ введенного 23 июля в строй комплекса переработки нефти класса «Евро+».

«Уже сегодня эта товарная продукция, моторное топливо, произведенная комплексом «Евро+», поступит на московский топливный рынок», — сообщил Дюков.

Принадлежащий «Газпром нефти» Московский нефтеперерабатывающий завод — основной поставщик топлива для столичного региона, обеспечивающий, как сообщается на сайте компании, 40% его потребностей. Модернизация НПЗ ведется с 2011 года, за это время на предприятии построены установки, обеспечивающие выпуск топлива класса «Евро-5», введены в строй биологические очистные сооружения и т.д.

«Евро+» — это главный проект второго этапа модернизации МНПЗ. Новый комплекс должен обеспечить полный производственный цикл — от первичной подготовки нефти до производства бензина, дизельного топлива, в том числе зимних сортов, авиационного керосина. «Евро+» заменит пять действующих установок предыдущего поколения, а предприятие повысит глубину переработки до 85% и увеличит объем производства.

Автор: Евгений Калюков
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