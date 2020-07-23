Путин пошутил про сотенку миллиардов после слов главы «Газпром нефти»

На церемонии запуска нового комплекса на Московском НПЗ глава «Газпром нефти» Александр Дюков оценил расходы на модернизацию предприятия сначала в 250 млрд, а потом в 350 млрд руб. Путин отреагировал на оговорку шуткой

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин ответил шуткой на оговорку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова. В ходе проходившей в режиме видеоконференции церемонии пуска нового комплекса переработки нефти на Московском НПЗ Дюков оценил расходы на модернизацию предприятия в 250 млрд руб. и тут же исправился — 350 млрд руб. Открывая церемонию, сам Путин оценил расходы на эти цели в 350 млрд руб.

«Александр Валерьевич, извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал «350 миллиардов», вы решили добавить сразу сотенку, нет?» — обратился к главе «Газпром нефти» Путин.

Тот поспешил заверить главу государства, что 350 млрд руб. — это верная сумма. «215 миллиардов уже инвестировано», — добавил Дюков.

Из этих 215 млрд руб., пояснил глава «Газпром нефти», 98 млрд руб. были вложены в создание на Московском НПЗ введенного 23 июля в строй комплекса переработки нефти класса «Евро+».