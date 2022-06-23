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Бизнес ,  
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Агентство Kelly Services нашло покупателя бизнеса в России

Покупателем российского бизнеса международного кадрового агентства Kelly стала компания Ventra. О сумме сделки стороны не сообщили. Kelly работало в России с 1993 года
Фото: Kelly Services
Фото: Kelly Services

Компания Ventra, специализирующаяся на аутсорсинге бизнес-процессов в России, договорилась о покупке российского бизнеса международного кадрового агентства Kelly Services. Об этом говорится в сообщении Ventra, поступившем в РБК.

«По итогам завершения всех необходимых процедур контроль над российским бизнесом Kelly будет полностью передан компании Ventra. В настоящее время команда российского подразделения Kelly продолжает работать в штатном режиме», — говорится в сообщении.

«Приобретение бизнеса компании Kelly, обладающей серьезной экспертизой в области профессионального рекрутмента и аутсорсинга подбора персонала, а также аутсорсинга ИT-решений и услуг в области управления персоналом, — следующий шаг нашей экспансии на рынке HR и аутсорсинговых сервисов», — заявила генеральный директор Ventra Екатерина Карабанова.

По словам регионального менеджера Kelly по Восточной Европе Екатерины Гороховой, компании «важно передать бизнес в руки надежного игрока с сильной репутацией и отличными перспективами развития».

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Фото:сервис Google Street View


Выручка Ventra за 2021 год составила 8,6 млрд руб. В начале 2022 года компания привлекла инвестиции в размере 700 млн руб. на развитие собственной платформы для заказа временного персонала Ventra Go!

Kelly пришла в Россию в 1993 году, в 2021 году ее выручка в России составила 10 млрд руб.

В мае 2022 года Forbes сообщил, что Kelly уходит с российского рынка и ищет покупателя на свой локальный бизнес. В пресс-службе Kelly Services в ответ на запрос Forbes тогда сообщили, что компания переводит свои локальные активы из международного в российское управление. Решение было принято «в связи со сложившимися обстоятельствами и после тщательного анализа своей структуры и возможностей», уточнили в компании.

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Один из сотрудников Kelly Services рассказал тогда, что агентство проверяет знание английского языка у своих сотрудников, чтобы решить, кого оставлять в местном подразделении, а кого переводить в глобальное.

С конца февраля международные компании начали объявлять об уходе с российского рынка, прекращении инвестиций и поставок или передаче бизнеса в России. Среди них — производители компьютерного и коммуникационного оборудования, ИТ-компании и автопроизводители, банки, производители продуктов, сервисы и финансовые компании.

Теги
слияния и поглощения кадровые агентства Kelly Services

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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