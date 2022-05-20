Кадровое агентство Kelly Services решило продать бизнес в России
Международное кадровое агентство Kelly Services уходит с российского рынка и ищет покупателя на свой локальный бизнес. Об этом со ссылкой на источники сообщает Forbes.
В пресс-службе Kelly Services в ответ на запрос Forbes сообщили, что компания объявляет о переводе своих локальных активов из международного в российское управление. Решение было принято «в связи со сложившимися обстоятельствами и после тщательного анализа своей структуры и возможностей», уточнили в компании.
При этом в Kelly Services отказались раскрывать, на каких условиях компания будет передана российским собственникам и с кем ведутся переговоры. Источник Forbes в одной из российских рекрутинговых компаний не исключает, что все может пойти «по понятной уже схеме продажи или передачи российской части бизнеса местному менеджменту».
Кроме того, один из сотрудников Kelly Services сообщил Forbes, что сейчас со своими работниками в России агентство ведет переговоры на английском, чтобы проверить знание языка и решить, кого оставлять в местном подразделении, а кого переводить в глобальное. В Kelly Services наличие таких переговоров с сотрудниками отрицают.
Ранее издание Detroit News со ссылкой на заявление генерального директора Kelly Services Питера Куигли сообщало, что после завершения перехода подразделения кадрового агентства российским собственникам бренд Kelly больше не будет представлен в России.
Kelly Services работает в России с 1993 года, в штате агентства более 400 человек. У него сеть филиалов в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных российских городах. По данным СПАРК, в прошлом году Kelly Services заработало в России $132 млн (около 8,2 млрд руб.), или 2,7% от его глобальной выручки.
С конца февраля международные компании начали объявлять об уходе с российского рынка, прекращении инвестиций и поставок или передаче бизнеса в России. Среди них — производители компьютерного и коммуникационного оборудования, ИТ-компании и автопроизводители, банки, производители продуктов, сервисы и финансовые компании.
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