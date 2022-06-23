«Коммерсант» узнал о нехватке углекислого газа у производителей напитков

Проблемы с закупкой CO2 наблюдаются с конца мая — начала июня, пишет издание. Дефицит оценивается в 10–20%. Производители газировки опасаются, что могут возникнуть перебои с поставками

Фото: АО "КРТК" / ТАСС

Производители газированных напитков столкнулись с нехваткой углекислого газа, из-за чего, опасаются они, могут возникнуть перебои с поставками, рассказал «Коммерсанту» источник в рознице. Наличие проблемы подтвердил также собеседник газеты в крупном производителе.

Проблемы с закупкой газа наблюдаются с конца мая — начала июня, пишет издание. Собеседник среди производителей газировки связывает ее с сокращением поставок удобрений на внешние рынки (углекислый газ — побочный продукт при их производстве). Среди других причин источники называют повышение спроса на газ со стороны других отраслей, в том числе химической, и плановый ремонт на некоторых заводах, производящих CO2.

Источник «Коммерсанта» в одном из крупнейших производителей химии в то же время опровергает дефицит углекислого газа в России. «Акрон» и другие компании уверяют, что не сокращали производство, ссылаясь на повышенный спрос на CO2 со стороны производителей газировки.

Как пояснил президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков, еще в годы пандемии COVID-19 часть углекислого газа направили на производство медицинского кислорода, что привело к сокращению запасов CO2 на рынке. Сейчас из-за возникшего на фоне санкций дефицита упаковки производители напитков начали переходить на тару большего объема, в результате газа расходуется больше, добавил он. «Союзнапитки» оценивают нехватку CO2 в 10–20%.

В конце марта «Коммерсантъ» писал, в частности, о приостановке шведской компанией Tetra Pak выпуска упаковок объемом 2 л для вина и прохладительных напитков. Производитель объяснял это нехваткой ряда компонентов, в том числе картона.

По словам гендиректора МПБК «Очаково» Юрия Антонова, последние две недели компания испытывает «критический дефицит» газа и старается удовлетворить потребности в нем в большей степени за счет собственного газа, полученного в процессе брожения. В ГК «Черноголовка» ожидают, что нехватка затронет 15–20% газированных напитков в случае проблем с закупками.

Читайте на РБК Pro Pro Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022 Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022 Инструкции Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Статьи Pro Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления» Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления» Исследования Pro Сначала скажите «нет». Секреты профессиональных переговорщиков Сначала скажите «нет». Секреты профессиональных переговорщиков Саммари Pro Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Статьи Pro Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы Инструкции Pro Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно Инструкции

На прошлой неделе дистрибьютор Coca-Cola в России — Coca-Cola HBC — объявил об уходе с российского рынка. Компания производит и разливает напитки под брендами Coca-Cola, Fanta, Sprite, BonAqua, Burn, Fuzetea, Rich, Schweppes, Powerade и др. Клиенты продают запасы со складов, новые напитки под этим брендом выпускать больше не будут. Как писала «Фонтанка», Coca-Cola и Fanta в России заменят на Funky Monkey Cola и Funky Monkey Orange.