Сын Абрамовича продаст тепличный комплекс в Белгородской области

Тепличный комплекс «Гринхаус», который принадлежит Аркадию Абрамовичу, выкупит «ТТР Холдинг» — учредитель управляющей компании «РОСТ». Сделку согласовала ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку на покупку тепличного комплекса «Гринхаус» в Белгородской области компанией «ТТР Холдинг», сообщается в Telegram ведомства.

«ФАС России согласовала ходатайство ООО «ТТР Холдинг» о приобретении 100% уставного капитала ООО «Гринхаус». По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке выращивания овощей», — говорится в сообщении.

«Гринхаус», как сообщается на сайте компании, — «российский производитель премиальных томатов

в защищенном грунте». Компания присутствует на рынке с 2018 года и имеет современный тепличный комплекс в Белгородской области площадью 24,5 га и собственный сортировочно-упаковочный центр.

Согласно данным «РБК Компании», 74,99% «Гринхаус» принадлежит ООО «Сигма Кэпитал», 25% — Панченко Ирине Александровне, 0,10% Абрамовичу Аркадию Романовичу (полный тезка сына бизнесмена Романа Абрамовича Аркадия). Стопроцентной долей в «Сигма Кэпитал» владеет Аркадий Абрамович.

ООО «ТТР Холдинг» принадлежит ООО «ТТР Групп» (56%), Гридневу Андрею Александровичу и Лашину Дмитрию Александровичу (по 22%). «ТТР Холдинг» является учредителем управляющей компании «РОСТ» (входит в группу компаний «РОСТ», генеральный директор и основной акционер — Сергей Рукин). Как сообщается на сайте холдинга, «РОСТ» — «лидер рынка овощей защищенного грунта в России». Помимо управляющей компании в него входят торговый дом «РОСТ», 16 тепличных комплексов и пять инновационных логистических центров, в том числе в Московской области. Общая площадь тепличных комплексов составляет 443 га, они расположены в 12 российских регионах.

О том, что компания «Гринхаус» построит тепличный комплекс в Белгородской области, стало известно в 2016 году. Близкий к областному правительству источник тогда подтвердил РБК, что владельцем «Гринхаус» является сын Абрамовича. Компания также собиралась построить тепличное предприятие на Дальнем Востоке, но потом передумала.