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Война санкций ,  
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FT узнала об идее Британии провести ребрендинг компании Gazprom Energy

Британская Gazprom Energy может переименовать компанию, чтобы избежать ассоциаций с «Газпромом», узнала FT. Эта «дочка» поставляет пятую часть газа, используемого британскими компаниями
«Газпром» GAZP ₽264,5 +0,57% Купить
Фото: BalkansCat / Shutterstock
Фото: BalkansCat / Shutterstock

Британская компания по розничным продажам газа Gazprom Energy рассматривает возможность ребрендинга, чтобы дистанцироваться от российских владельцев на фоне событий на Украине, сообщила Financial Times.

По информации издания, один из вариантов нового названия — это GM&T (Gazprom Marketing & Trading Retail Limited, то есть название материнской компании — британского подразделения «Газпрома»).

«Высшее руководство настроено очень положительно, однако, учитывая то, что речь не идет о радикальном ребрендинге, неясно, будет ли это иметь большое значение», — сказал источник FT.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Германия ввела внешнее управление в бывшей «дочке» «Газпрома»
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Gazprom Energy — один из ключевых участников британской энергосистемы, компания поставляет в страну пятую часть газа. В марте Gazprom Energy была на грани коллапса, поскольку многие компании отказались заключать с ней новые контракты, пишет FT. Тогда же источники Bloomberg сообщили, что правительство Великобритании готовится временно национализировать местную «дочку» «Газпрома» в случае угрозы стабильности поставок газа.

Однако пока британские власти не пошли на такой шаг. При этом сценарии правительству пришлось бы взять на себя выплату обязательств компании, что обошлось бы государству в £4 млрд (около $5 млрд по текущему курсу), отметило издание.

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В начале апреля «Газпром» прекратил участие в немецкой дочерней компании Gazprom Germania GmbH и принадлежащих ей активах. Эта «дочка» занимается продажей и маркетингом природного газа, трейдингом, разведкой и добычей, а также проектами подземного хранения.

После прекращения участия «Газпрома» Германия ввела в его бывшей «дочке» внешнее управление. Как сообщала Handelsblatt, Минэкономики Германии рассматривало вариант с национализацией. Но пока оно пытается найти альтернативу и предлагает кредиты потенциальным покупателям. В Кремле идею национализации «дочек» «Газпрома» назвали неприемлемой и заявили, что такое решение нарушило бы международное право.

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