Владельцем четверти выставочного центра ПМЭФа стал Газпромбанк

Дочерняя компания Газпромбанка, ООО«Газпромбанк Инвест», которая отвечает за девелоперское направление банка, в апреле 2019 года получила 25% конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Петербурге, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ и Росреестра.

Недвижимость «Экспофорума» оформлена на несколько юрлиц, в том числе ООО «Экспо-Отель», ООО «Экспо-Ресурс», ООО «Экспо-Холл», ООО «Конгресс-Арена» и ООО «Экспо-Истейт». Структура Газпромбанка стала владеть по 25% в каждой из перечисленных компаний.

В Газпромбанке отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу «Экспофорума».

«Экспофорум» расположен на участке площадью 56 га на Петербургском шоссе. Общая площадь построек комплекса — около 200 тыс кв. м. В его состав входят три выставочных павильона (50 тыс. кв. м.), конгресс-центр с залами вместимостью 10 тыс. человек, две гостиницы под управлением Hilton на 441 номер и два бизнес-центра общей площадью 25 тыс. кв. м.

Рыночная стоимость «Экспофорума» (включая гостиницы, БЦ, выставочную часть) может составлять 8-10 млрд руб., оценивает гендиректор офиса Colliers International в Петербурге Андрей Косарев. В случае внутригрупповой сделки стоимость может быть выше, отражать понесенные затраты на строительство, отделку и оборудование, уточняет Косарев.