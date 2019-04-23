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Владельцем четверти выставочного центра ПМЭФа стал Газпромбанк

Дочерняя компания Газпромбанка, ООО«Газпромбанк Инвест», которая отвечает за девелоперское направление банка, в апреле 2019 года получила 25% конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Петербурге, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ и Росреестра.

Недвижимость «Экспофорума» оформлена на несколько юрлиц, в том числе ООО «Экспо-Отель», ООО «Экспо-Ресурс», ООО «Экспо-Холл», ООО «Конгресс-Арена» и ООО «Экспо-Истейт». Структура Газпромбанка стала владеть по 25% в каждой из перечисленных компаний.

В Газпромбанке отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу «Экспофорума».

«Экспофорум» расположен на участке площадью 56 га на Петербургском шоссе. Общая площадь построек комплекса — около 200 тыс кв. м. В его состав входят три выставочных павильона (50 тыс. кв. м.), конгресс-центр с залами вместимостью 10 тыс. человек, две гостиницы под управлением Hilton на 441 номер и два бизнес-центра общей площадью 25 тыс. кв. м.

Рыночная стоимость «Экспофорума» (включая гостиницы, БЦ, выставочную часть) может составлять 8-10 млрд руб., оценивает гендиректор офиса Colliers International в Петербурге Андрей Косарев. В случае внутригрупповой сделки стоимость может быть выше, отражать понесенные затраты на строительство, отделку и оборудование, уточняет Косарев.

Основным собственником комплекса остается АО «Инвестгрупп». По данным ЕГРЮЛ на февраль 2007 года, эта компания на 99% принадлежит Валентине Дубленниковой, еще 1% — у Инги Голубко. Обе неизвестны на рынке недвижимости. «Фонтанка» в марте этого года писала, что Дубленникова не признает себя владелицей этой компании и, вероятно, была учредителем «Инвестгрупп» только при регистрации компании. Ранее «Инвестгрупп», по данным «Фонтанки», частично принадлежала начальнику производственного управления «Газпром межрегионгаз» Олегу Любимову.

В 2007 году администрация Петербурга подписала соглашение о строительстве «Экспофорума» с ЗАО «Газэнергопромбанк» — этот банк был основан структурами Газпрома, в 2010 году вошел в состав банка «Россия». Общую стоимость строительства комплекса оценивали в $1 млрд. Строили «Экспофорум» компании «ГЭП-Девелопмент» (контролирует «Газпром» и бывший вице-президент Газэнергопромбанка Елена Свитова) и «Балт-Клин-Комплект», которую, по данным «Новой газеты» контролировал Иван Миронов — брат Кирилла Селезнева, до прошлой недели входившего в правление «Газпрома».

Теги: Недвижимость, Газпромбанк, Экспофорум
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