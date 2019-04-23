Reuters узнал о намерении «Burger King Россия» провести IPO

По данным источников агентства, компания готовится разместить акции на Московской бирже. Возможные сроки IPO — осень этого года

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Компания «Burger King Россия» намерена провести в 2019 году первоначальное размещение (Initial Public Offering, IPO) своих акций на Московской бирже, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в банковских кругах. По данным агентства, на IPO компания может выйти осенью.

Организаторами размещения Reuters называет «ВТБ Капитал», JPMorgan и Morgan Stanley.

В марте 2018 года стало известно, что крупнейшим акционером Burger King в России стала кипрская компания Xomeric Holdings Ltd, доля которой выросла до 35,02%. Продавцом пакета в 16,62% акций выступил банк ВТБ, продавший его за 4,6 млрд руб.

После сделки с Xomeric у структуры ВТБ осталось 19,98% JPMorgan. Доли других акционеров — структуры американской Restaurant Brands International (владелец бренда Burger King), а также Gladerom Investment Ltd, которую связывают с основным собственником кофеен «Шоколадница» и «Кофе Хауз» Александром Колобовым, — составляют 15 и 30% соответственно.