«Ведомости» узнали об одобрении проекта о добыче золота физлицами

Законопроект, который разрешит физлицам добывать золото, подготовило Минвостокразвития. Предполагается, что в первые три года механизм будет работать на Дальнем Востоке и в Арктике, а затем — в других регионах

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Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о старательской деятельности, или о так называемом вольном приносе, который разрешит физическим лицам легально добывать золото. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заключение комиссии и источник, близкий к кабмину. В ближайшее время проект внесут в Госдуму.

Также комиссия одобрила поправки в Налоговый кодекс об уплате НДС не старателями, а покупателями золота и об освобождении старателей от уплаты НДФЛ, если они добыли менее 1 кг золота за отчетный период.

Стоимость унции золота 23 марта составляет $1,9 тыс. В 1 кг 35,2 тыс. унций, таким образом 1 кг золота стоит около $67 тыс.

Сейчас добывать золото в России могут только юридические лица, у которых есть лицензия на пользование недрами. Законопроект о вольном приносе подготовило Минвостокразвития летом прошлого года, передавал «Интерфакс». Предполагается, что сначала механизм запустят на Дальнем Востоке и в Арктике, а потом — по всей стране. Согласно документу, жители регионов будут регистрироваться как индивидуальные предприниматели и получать в безвозмездное пользование старательские участки не более 10 га на три года с возможностью продления еще на три года «по соглашению сторон».

В проекте говорится, что старатель сможет работать только на одном участке, снимать слой земли до 5 м и привлекать не более десяти наемных работников. Его обяжут отчитываться о своей деятельности. Добывать можно не более 30 кг золота, такой участок не должен граничить с месторождениями с запасами драгоценных камней.

В Минвостокразвития считают, что в случае принятия закона появится более 10 тыс. новых рабочих мест, а положительный эффект для бюджетов регионов составит от 15,1 млрд до 29,99 млрд руб. накопленным итогом в течение трех лет.

По мнению председателя Союза старателей России Виктора Таракановского, из-за закрепленных в законе «нереалистичных условий» работы он не привлечет новых участников в отрасль. Старательный бизнес не может быть рентабельным при добыче в год менее 2 кг золота на человека, для этого нужно промыть 4 тыс. куб. м песка и убрать 20 тыс. куб. м вскрышных пород при помощи спецтехники, но проект определяет добычу ручным способом «с применением кирки, лопаты и тачки».

По данным Союза старателей, в России 247 предприятий по добыче золота на россыпях с добычей менее 30 кг в год на каждом. Их совокупная добыча составляет 2 т в год, а всего на россыпных месторождениях добывается около 82 т золота в год.

Доработать нормативные и законодательные акты о вольном приносе золота в 2019 году поручил Владимир Путин. «Должна, видимо, ответственность реальная наступать за какие-то серьезные нарушения, но нужно в то же время легализовать их деятельность, правила определенные выработать», — говорил он, отмечая, что «хватать и не пущать» и все запрещать не правильно.