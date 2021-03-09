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Политика ,  
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Норвегия приостановила продажу активов Rolls-Royce российской компании

Власти Норвегии обеспокоены возможной передачей завода по производству двигателей в Бергене под контроль «Трансмашхолдинга»
Фото: Darren Staples / Reuters
Фото: Darren Staples / Reuters

Управление национальной безопасности Норвегии (Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM) предупредило Rolls-Royce о том, что власти страны рассматривают возможность введения запрета на продажу норвежской «дочки» британской компании подразделению российского «Трансмашхолдинга» (ТМХ), совладельцами которого являются бизнесмены Искандер Махмудов и Андрей Бокарев. О том, что Rolls-Royce и ТМХ договорились о продаже российской компании за €150 млн расположенного в Бергене завода дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, было объявлено в начале февраля 2021 года, однако в Осло допускают возможность запрета сделки в интересах национальной безопасности.

«Не исключено, что продажа Bergen Engines может повлечь за собой риск для интересов национальной безопасности. Следовательно, необходимо приостановить процесс, чтобы собрать достаточно данных для оценки такой сделки», — пояснила министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии Моника Муланд.

По ее словам, власти Норвегии заинтересованы в приходе иностранных инвесторов, однако понимают и потенциальную угрозу таких инвестиций для национальных интересов. «Мы должны уделять особое внимание иностранным инвестициям в стратегические сектора», — добавила Муланд.

В сообщении на сайте правительства Норвегии отмечается, что министр юстиции обратилась к председателю парламента страны с предложением рассказать депутатам стортинга о планах продажи Bergen Engines и позиции кабмина. Одновременно с этим выступить перед стортингом может и министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

Представитель Rolls-Royse Ричард Рэй заявил Bloomberg, что компания своевременно предупредила власти Норвегии о готовящейся сделке с ТМХ.

«Однако мы понимаем нынешнее стремление правительства Норвегии глубже изучить сделку, и Rolls-Royce окажет любое возможное содействие. По запросу [властей Норвегии] мы приостановили процесс продажи», — сказал Рэй.

В ранее опубликованном совместном заявлении Муланд и Бакке-Йенсена отмечалось, что производимые Bergen Engines дизельные двигатели нельзя назвать «стратегической оборонной технологией», однако даже инвестиции, которые на первый взгляд не представляют угрозы, в долгосрочной перспективе могут причинить ущерб национальной безопасности. В документе подчеркивалось также, что Bergen Engines ведет поставки для ВМС и Береговой охраны Норвегии, а также союзных той стран.

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«Одно совершенно ясно. Неразумно позволять российской компании обслуживать важное оборонное оборудование», — говорится в заявлении министров, где упоминается также норвежское разведывательное судно Marjata.

РБК обратился за комментарием в Rolls-Royce Holdings Plc., в «Трансмашхолдинге» отказались от комментариев.

В феврале 2021 года ТМХ объяснял намерение приобрести Bergen Engines стремлением «расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего — газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий».

Автор
Евгений Калюков
Норвегия «Трансмашхолдинг» Rolls-Royce
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