Норвегия приостановила продажу активов Rolls-Royce российской компании

Власти Норвегии обеспокоены возможной передачей завода по производству двигателей в Бергене под контроль «Трансмашхолдинга»

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Управление национальной безопасности Норвегии (Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM) предупредило Rolls-Royce о том, что власти страны рассматривают возможность введения запрета на продажу норвежской «дочки» британской компании подразделению российского «Трансмашхолдинга» (ТМХ), совладельцами которого являются бизнесмены Искандер Махмудов и Андрей Бокарев. О том, что Rolls-Royce и ТМХ договорились о продаже российской компании за €150 млн расположенного в Бергене завода дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, было объявлено в начале февраля 2021 года, однако в Осло допускают возможность запрета сделки в интересах национальной безопасности.

«Не исключено, что продажа Bergen Engines может повлечь за собой риск для интересов национальной безопасности. Следовательно, необходимо приостановить процесс, чтобы собрать достаточно данных для оценки такой сделки», — пояснила министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии Моника Муланд.

По ее словам, власти Норвегии заинтересованы в приходе иностранных инвесторов, однако понимают и потенциальную угрозу таких инвестиций для национальных интересов. «Мы должны уделять особое внимание иностранным инвестициям в стратегические сектора», — добавила Муланд.

В сообщении на сайте правительства Норвегии отмечается, что министр юстиции обратилась к председателю парламента страны с предложением рассказать депутатам стортинга о планах продажи Bergen Engines и позиции кабмина. Одновременно с этим выступить перед стортингом может и министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

Представитель Rolls-Royse Ричард Рэй заявил Bloomberg, что компания своевременно предупредила власти Норвегии о готовящейся сделке с ТМХ.