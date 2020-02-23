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Бизнес ,  
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Баффетт заявил о росте прибыли Berksihre Hathaway за год на 1900%

Berkshire Hathaway BRK.B $229,33 +0,51% Купить

В 2019 году чистая прибыль инвестиционной компании Berksihre Hathaway составила $81 млрд, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 1900%. Об этом в ежегодном письме инвесторам сообщил исполнительный директор корпорации Уоррен Баффетт.

По словам Баффета, такой прирост связан с новыми правилами GAAP [Generally Accepted Accounting Principles — общепринятые принципы бухгалтерского учета], введенными в 2018 году. В соответствии с ними компании, владеющие ценными бумагами, должны включать в чистую прибыль изменение их стоимости.

Баффет напомнил, что по результатам 2018 года холдинг заработал $4 млрд (против $45 млрд годом ранее).

В письме инвесторам Баффет отметил, что не согласен с новыми правилами отчетности, и призвал сосредоточиться на операционной прибыли, которая мало изменилась по сравнению с 2018 годом. В 2019 году она составила $23,9 млрд, а годом ранее — $24,8 млрд, отмечает Yahoo Finance.

Как подчеркивает NYT, в своем письме Баффет, которому в августе исполнится 90 лет, не касается темы, которая сильно волнует акционеров Berkshire: кто станет его директором на должности исполнительного директора конгломерата. Он отметил лишь, что не собирается на пенсию в ближайшее время. При этом Баффет заявил, что в случае его смерти холдинг «на 100% подготовлен» к этому.

Материал дополняется

Теги: Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
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