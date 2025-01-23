«Магнитка» снизила производство стали: что будет с отраслью дальше

ММК по итогам 2024 года сократил выпуск стали на 13,8% и это стало худшим результатом как минимум с 2019-ого. В компании объясняют сокращение ремонтами и замедлением деловой активности

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК; MAGN) в 2024 году снизило производство стали на 13,8% относительно 2023 года, до 11,195 млн тонн, следует из операционных результатов компании. Это самое низкое значение по выпуску, как минимум с 2019 года. Для сравнения, в «пандемийном» 2020-ом он составлял 11,574 млн тонн, а в 2021-ом достигал 13,592 млн тонн.

Основные причины — сокращение потребности в стали в начале года в связи с ремонтами в прокатном и доменном переделе, а также замедление деловой активности во второй половине 2024 года. В то же время выплавка чугуна составила 9,49 млн тонн, сократившись на 4,5% год к году. Продажи металлопродукции сократились на 9,8%, до 10,622 млн тонн.

Компания ожидает, что в начале 2025 года сезонные факторы и высокая ключевая ставка «продолжат оказывать неблагоприятное влияние на деловую активность в России».

Что будет со спросом на сталь в 2025 году

В 2022 году металлопотребление в России составило 43,2 млн тонн, в 2023 году — показатель вырос до 46,3 млн тонн (в течение года он не снижался ниже 11 млн тоннн за квартал). «Северсталь» ранее прогнозировала (свои данные по операционной деятельности за 2024 год компания еще не публиковала), что потребление металла по итогам 2024 года упадет на 5,7%, до 43,7 млн тонн.

Главные факторы ограничения спроса в текущей ситуации — высокая ключевая ставка и ограничение финансирования. На заседании 20 декабря Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% — рекордном с кризисного марта 2022 года.

Для оживления рынка нужна однозначная ставка — хотя бы 9%, считает главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов. По его оценкам, в текущем году ситуация на внутреннем рынке продолжит стагнировать, и внутреннее потребление стали может снизится до 38 млн тонн.

По итогам второго полугодия 2024 года произошло заметное снижение потребления проката в России. Суммарная цифра по итогам года ожидается в районе 41 млн тонн против 44 млн тонн в 2023 году, прогнозирует эксперт. «Снижение на 3 млн тонн можно списать на ключевую ставку. Мы видим снижение ипотечного спроса, это ведет к тому, что застройщики «добивают» те объекты, которые у них уже есть, и не открывают новые проекты. Застройщики хотят избежать падения цен путем сдерживания предложения. Таким образом, мы уже видим падение спроса в строительстве», — рассуждает Худалов.

Если в строительной отрасли не будут приняты меры поддержки, стройка продолжит «охлаждаться», считает аналитик «БКС мир инвестиций» Ахмед Алиев. По его оценкам, спрос в строительном секторе в 2025 году может упасть на 4-5% — это порядка 2 млн тонн стали. Падение совокупного спроса на металл в России в ожидается районе 2-3% в 2025 году.

Надежды на то, что автопроизводство будет восстанавливаться, пока не реализованы, потому что китайские бренды, приходя в Россию, пока не готовы «штамповать детали», в отличии от немецких автопроизводителей, которые присутствовали на рынке раньше. «Будем надеяться, что политика пошлин нашего правительства повлияет на них. Китайские производители не торопятся переходить к настоящему производству, так как прошедший год был для них успешен», — отметил Худалов.

Еще 10-15% в структуре спроса на сталь занимает нефтегазовый сектор, где потребление металла зависит от проектов «Газпрома» и «Транснефти». «Мы видим сокращение инвестпрограмм, это будет давить на спрос на сварные трубы. В сфере ЖКХ бюджетная программа также принималась с оптимизацией, рост в этом году не ожидается», — поясняет Алиев. Он добавил, что единственный сектор, который может дать положительную динамику — это машиностроение, импульс которому может дать курс на импортозамещение и сектор ВПК.

Найдут ли металлурги выход на внешние рынки

Сдерживание экспансии Китая, который может столкнуться со сложностями в международных отношениях с США, и дешевый рубль позволят вывезти больше продукции на экспорт, что должно сохранить загрузку мощностей, считает Худалов. Для Китая потери будут небольшие, из 96-98 млн тонн, которые он поставил в 2024 году, для России может высвободиться 3-4 млн тонн.

«Но для нас это довольно большой объем, который полностью закрывает потери, которые мы несем на внутреннем рынке», — говорит аналитик. По его оценкам, рентабельность поставок в Азию остается на уровне выше 15%.

«Если сравнивать это с тем, что было раньше, когда рентабельность превышала 28, а то и 30%, конечно, это мало, но в среднем по мировой металлургии рентабельность на уровне 15% — это довольно хороший показатель», — говорит аналитик. При этом на южном направлении (Турция, Африка, Латинская Америка) рентабельность поставок может достигать 20%, но емкость рынка там ниже.

По словам Алиева, рентабельным направлением экспорта для металлургов остается Ближний Восток, в частности, Турция. Часть поставок можно перенаправить в страны СНГ. Исторически полуфабрикаты в Азию поставлял Evraz. «Однако рентабельность на азиатском направлении сохраняется в меньшей степени — транспортное плечо слишком большое, также негативное влияние оказывают низкие цены», — говорит он.

Аналитик напоминает, что экспорт стали из Китая превысил 100 млн тонн, что стало многолетним рекордом. Пошлины на китайскую сталь ввела Турция, такое же решение может принять Индия, но существенного снижения поставок стали из Китая не ожидается — максимум порядка 10-15 млн тонн, объем не настолько существенный, чтобы позитивно повлиять на цены на мировом рынке.

«Крупнейшие металлурги в лице «Северстали» и НЛМК смогут частично заместить падение внутреннего спроса экспортом, сделать это им позволяет рентабельность и близкое расположение производственных активов к портам», — подытожил Алиев.

В «Северстали» сообщили РБК, что компания рассчитывает сохранить производство на уровне 11 млн тонн в 2025 году, однако итоговые показатели будут зависеть от кредитно-денежной политики и спроса на внутреннем рынке. «Увеличение спроса возможно при смягчении ставки и реализации инфраструктурных проектов, — сказали в пресс-службе компании. Источник в металлургической отрасли отмечает, что компании допускают корректировки производственных программ и пересмотр инвестиционных планов.

В НЛМК, ММК, «Мечеле» и Evraz отказались комментировать производственные планы.