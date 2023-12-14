Выплавка софта: как металлурги занялись IT-разработкой

Фото: Unsplash.com

Долгие годы российские корпорации, в том числе металлургические, внедряли различные цифровые решения. Как правило, все эти продукты были зарубежного происхождения.

Проблемы с ними возникли в одночасье. Например, уведомление о том, что один из крупнейших производителей ERP-систем больше не сможет работать со многими российскими компаниями, участники металлургической отрасли получили примерно через 20 минут после новостей о внесении их в санкционные списки. Конечно, система в тот же момент не отключилась и работает до сих пор, но обновления и некоторые облачные сервисы стали недоступны для таких крупных игроков, как «Северсталь», ММК, «Норникель», «Металлоинвест», «Полюс».

Послаблений от западных партнеров пока не предвидится, в перспективе — постепенное устаревание не обновляемых программных комплексов.

И металлургия в данном случае не единственная пострадавшая отрасль: зарубежными решениями пользовались и химики, и нефтяники, и автомобилестроители, и банкиры, и мобильные операторы.

Чтобы помочь сразу всем, по национальному проекту «Цифровая экономика» были созданы Индустриальные центры компетенций (ИЦК), задача которых — определить, какой софт нужно замещать в первую очередь, и создать его силами отечественных разработчиков.

Преимуществом российских корпораций оказалось наличие практически у всех них собственных IT-команд, многолетняя экспертиза в поддержке и доработке тех самых мировых передовых решений.

Например, в ИЦК «Металлургия» большинство решений создается самими участниками и на 90% финансируется ими же. Впрочем, крупные проекты без господдержки реализовать было бы еще труднее. Так, «Северсталь» разрабатывает два проекта с помощью гранта фонда «Сколково».

Одним из самых сложных пунктов для бизнеса стал поиск созаказчиков внутри ИЦК — компаний, готовых выделять экспертов для совместной разработки бизнес-постановки и технического задания, участия в тестировании и приемке частей решения и его финальной версии. Наличие созаказчиков — важнейшая составляющая для дальнейшего рыночного продвижения продукта.

Не во всех ИЦК ситуация одинаковая — где-то так и остался единоличный лидер, где-то большие трудности с поиском внешних партнеров. Дополнительная трудность — различия во внутренних процессах и процедурах компаний — участников ИЦК. Но следует признать, что сотрудничество в рамках центров компетенций в целом повысило договороспособность компаний, конкурирующих на рынке своей основной деятельности.

В металлургическом центре компетенций все якорные заказчики-участники в итоге нашли своих созаказчиков и теперь создают решения вместе. Их спектр широк: в ИЦК «Металлургия» входят 18 компаний, а портфель включает в себя 25 проектов.

Например, в добыче важна визуализация подземных горных работ в шахте. Для этих целей «Норникель» работает над горно-геологической информационной системой для моделирования недр, оценки запасов полезных ископаемых, дизайна горных работ и подготовки отчетности. Для открытых карьеров «Металлоинвест» разрабатывает систему диспетчеризации горных работ, которая позволяет управлять процессом выемки и транспортировки горной массы от забоев до конечного пункта назначения.

И горнякам, и сталелитейщикам нужны системы планирования, причем разные. Так, «Норникель» разрабатывает «Горное планирование», где рассчитывается суточный объем выработки руды, распределяется техника. У «Северстали» — система интегрированного планирования, которая собирает план продаж металла на три месяца и переводит его в недельный, а затем в суточный производственный план.

Сталелитейщикам с их непрерывным производством важно балансировать загрузку предприятия и понимать, что, для кого и где производится в данный момент. Для этого «Северсталь» разрабатывает «MES Металлургию», которая собирает данные с автоматических систем управления агрегатов и отслеживает соблюдение плана.

У многих металлургов к началу сотрудничества в рамках центра компетенций уже были готовые собственные продукты. Теперь компании предлагают их друг другу, разумеется, на рыночных условиях. Например, у «ММК-Информсервиса» есть платформа по управлению бизнес-процессами и документооборотом «Атач», у «Металлоинвеста» — решение для оперативного контроля и анализа состояния охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, у «Северстали» — VR-тренажеры для отработки производственных навыков.

При разработке софта для отраслевых нужд компании сталкиваются с тем, что догнать западных вендоров уже очень трудно, а вот перегнать, как ни странно, можно. Дело в том, что иностранные решения создавались десятилетиями, и уместить путь создания подобных продуктов в два-три года — невероятно. Но, с другой стороны, именно многолетняя история обусловила серьезный балласт старой разработки — из ядра системы ее уже не выкинешь, и при выпуске любого обновления приходится учитывать всю историю.

Российские же компании создают программное обеспечение с чистого листа и в современной технологической среде. Это позволяет учесть ошибки прошлых лет, не тащить с собой накопленную историю и сделать «сразу хорошо».

Между тем логика деятельности центров компетенций подсказывает необходимость выходить за рамки потребностей только своей отрасли. Некоторые наши решения, например, в области документооборота, ремонтов или безопасности, а также образовательные программы, могут быть адаптированы в химической или нефтегазовой промышленности, в строительстве, машиностроении и других сферах.

При этом металлургические компании рассматривают вопросы решений, разработанных предприятиями других отраслей.

Проблем много: дефицит кадровых и временных ресурсов, снижение аппетита к инновационным разработкам, экономические и законодательные аспекты. Очевидно, что взяться за все не получится, и наиболее важным представляется сделать акцент на двух аспектах.

Во-первых, на формировании научно-производственных партнерств между государством, научными институтами, вузами и частными компаниями для создания отечественной элементной базы. Бизнес готов предоставить площадки для тестирования и пилотирования решений, а также для стажировок рабочих групп.

Во-вторых, необходимо совершенствовать систему IT и инженерного образования, потому что без фундаментальной науки и достаточного притока квалифицированных, молодых, азартных сотрудников не удастся создать ни собственное «железо», ни полноценные крупные системы управления производством. А при наличии белых пятен в общем IT-ландшафте индустрия не сможет работать автономно и с должным уровнем автоматизации.