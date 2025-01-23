Россия почти в четыре раза сократила поставки платины в Китай в 2024 году

В 2024 году Россия сократила поставки металлов платиновой группы в КНР на 52,1%, до $900,2 млрд. Автопром Китая — как один из потребителей российской платины — сокращает его использование.

Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

По данным Главного таможенного управления Китая, совокупный объем поставок металлов платиновой группы, к которым относятся платина, палладий, родий и др., снизился вдвое — с $1,878 млрд до $900,2 млн, в физическом выражении падение составило 43,3% (24,06 т против 42,46 т в 2023-м). Сильнее всего за год снизился импорт платины — в 3,9 раза, до 6,5 т. Импорт палладия, напротив, вырос на 7,6%, до 16,85 т. Родия из России в Китай ввезли 486 кг, что в 2,5 раза ниже уровня 2023-го.

Где используют металлы платиновой группы Палладий, платину и родий широко используют в автомобильной промышленности производители катализаторов. С их помощью создают системы очистки и нейтрализации выхлопных газов, которые позволяют минимизировать негативное влияние автомобилей на окружающую среду. Катализаторы на основе платины активно применяют в дизельных автомобилях, а палладий и родий — в бензиновых.

Согласно статистике по цветным металлам, поставки меди из России в КНР в 2024 году составили $3,012 млрд в денежном выражении (снижение год к году — 6,4%). Импорт никеля из России в Китай в физическом выражении вырос на 28%, до 67,612 т, при этом в деньгах наблюдается сокращение на 7%, до $1 млрд.

Что происходит с производством металлов в России

Крупнейший производитель металлов платиновой группы в России — «Норильский никель», который также обеспечивает порядка 40% мирового производства палладия, 19% — никеля и 11% — платины. В 2023 году компания произвела 2,69 млн тройских унций палладия (- 4% к 2022-му), 664 тыс. тройских унций платины (+2%), производство никеля составило 209 тыс. т (- 5%), меди — 425 тыс. т (- 2%). За девять месяцев 2024 года производство палладия составило 2,156 млн тройских унций (+1%), платины — 521 тыс. тройских унций (-1%). Выпуск никеля почти не изменился к аналогичному периоду прошлого года и составил 146 тыс. т, меди — 326 тыс. т (+7%). При этом доля продаж компании, которая приходится на Азию, выросла в первом полугодии 2024 года до 52% против 49% годом ранее, следует из отчетности компании.

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин еще летом 2022 года в интервью РБК говорил, что из-за западных санкций против российских компаний и товаров, которые напрямую не затронули «Норильский никель», производитель все равно вынужден переориентировать часть своих поставок на рынки Азии и других дружественных стран. Ранее более 50% выручки компании приходилось на европейские рынки.

Сам «Норильский никель» в декабре в обзоре рынка металлов прогнозировал спад спроса на палладий в 2024 году, который компания связывала, помимо прочего, с оптимизацией удельного содержания платиноидов со стороны автопроизводителей в Китае, Японии и США. Аналогично «Норникель» отмечал тенденцию к снижению спроса на платину из-за сокращения рынка дизельных автомобилей. В пресс-службе компании отказались комментировать данные таможенной статистики Китая.

«Сокращение поставок платиновой группы из России в Китай может быть связано с тем, что КНР обладает значительными запасами редкоземельных элементов и, возможно, страна стала использовать собственные ресурсы, — рассуждает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. — Также не исключено, что спрос снизился из-за изменения конъюнктуры и спроса на них, в частности, в машиностроении».

По мнению руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, статистика может не отражать реальную картину с учетом того, что «торговля сейчас подчинена геополитическим событиям». Драгметаллы могут попадать в любую точку мира и потом уже «приходить» в Китай не как российский металл, то есть не «прямым» экспортом. «Платиноиды в основном возят воздушным транспортом, логистика достаточно гибкая», — говорит эксперт.

Какие металлы востребованы в Китае

Импорт первичного алюминия в натуральном выражении из России в Китай в 2024 году снизился на 1% (до 1,22 млн т), но в стоимостном вырос на 25%, до $3,54 млрд (с $2,83 млрд в 2023 году). Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) за 2024 год выросла на 7%. На момент открытия 2 января металл торговался на уровне $2,384 за тонну. В конце года стоимость тонны алюминия находилась на уровне $2,551 за тонну, следует из данных торговой площадки.

Китай производит порядка 42–43 млн т алюминия ежегодно, поставки России можно оценивать ориентировочно в 1 млн т, напоминает Красноженов: «У Китая есть вопросы, связанные с зеленой повесткой, алюминий — это энергоемкий металл. Видно, что они охотнее стали покупать российский алюминий. Для России с учетом санкционных ограничений, закрытия доступа на Лондонскую биржу (в апреле США и Великобритания ввели запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на своих биржах — Чикагской товарной бирже и Лондонской бирже металлов. — РБК) алюминий необходимо перенаправлять».

Крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая является «Русал» — в 2023 году на долю компании приходилось 5,5% мирового производства алюминия. Самым большим для компании рынком реализации алюминия по итогам января—июня 2024 года стала Азия, на которую пришлось 42% в выручке (она составила $5,7 млрд) против 33% годом ранее. Производство алюминия «Русалом» по итогам 2023 года составило 3,848 млн т (+0,3%), в первом полугодии 2024 года — 1,957 млн т металла (+2,3%).

В пресс-службе «Русала» также отказались обсуждать статистику поставок.