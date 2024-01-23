Exxon Mobil решила подать в суд на двух ESG-инвесторов из-за спора о выбросах

Exxon решила подать в суд на двух ESG-инвесторов из-за спора о выбросах

Exxon пытается помешать инвестиционным компаниям Arjuna Capital и Follow This выдвинуть предложение акционерам по дальнейшему сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов

Американская нефтяная компания Exxon Mobil решила подать в суд на инвестиционные компании Arjuna Capital и Follow This, пишет The Wall Street Journal. Таким образом, Exxon пытается помешать им выдвинуть предложение акционерам по дальнейшему сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов.

Exxon обвиняет ESG-инвесторов в злоупотреблениях: Arjuna Capital и Follow This, утверждает истец, стали акционерами американской компании только для того, чтобы представить для обсуждения предложение.

В декабре Arjuna предложила акционерам принять резолюции, обязывающие Exxon «выйти за рамки текущих планов и еще больше ускорить темпы сокращения выбросов в среднесрочной перспективе». Follow This поддержала предложение. В отличие от текущей политики Exxon ESG-инвесторы рекомендуют нефтяной компании следить за выбросами своих поставщиков и клиентов помимо собственных. «Ответчики просят Exxon Mobil изменить свою повседневную деятельность путем изменения состава — и даже исключения — некоторых продуктов, которые компания продает», — говорится в иске Exxon. Их цель — «заставить Exxon Mobil изменить характер своего привычного бизнеса или полностью прекратить деятельность».

ESG-инвестирование — это форма социально ответственного инвестирования, когда решение о вложениях средств в бизнес принимается на основе вклада компании в развитие общества. Положительное влияние компании может быть оценено с точки зрения трех основных факторов: Environmental (E) — окружающая среда. Важно то, насколько компания активна в сфере защиты экологии и природной среды. Это может проявляться в ведении контроля за вредными выбросами и загрязнением воздуха, создании развитой системы управления отходами, ответственным отношением к землепользованию и работе по снижению углеродного следа; Social (S) — социальное развитие. Бизнес должен обеспечивать сотрудникам достойные условия работы и равные возможности для трудоустройства, поддерживать общественные организации; Governance (G) — управление компанией. Речь идет о стандартах, которыми руководствуется менеджмент бизнеса, включая этические методы ведения бизнеса, гендерное разнообразие в совете директоров, соответствующую вкладу сотрудника оплату труда, общую прозрачность бизнеса.

ExxonMobil не впервые сталкивается с давлением со стороны ESG-инвесторов. В 2021 году группа инвесторов, которая называет себя Coalition for a Responsible Exxon, или CURE, обвиняла компанию в том, что она не смогла установить «конкретные цели по сокращению выбросов для сегментов бизнеса Exxon в сфере переработки и сбыта». CURE призывала уволить генерального директора компании Даррена Вудса.

В 2018 году власти Нью-Йорк подали в суд на нефтяные компании BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, потребовав от них возмещения ущерба за те «миллиарды долларов, которые придется потратить на защиту ньюйоркцев от последствий изменения климата».

Осенью прошлого года власти штата Калифорния также подали иски против ExxonMobil, Shell, Chevron, BP и ConocoPhillips, обвинив их в нанесении ущерб на десятки миллиардов долларов и преуменьшении рисков для климата, связанных с топливом.

Летом 2023 года Exxon Mobil в своем прогнозе отмечала, что при нынешних усилиях по сокращению выбросов парниковых газов миру не удастся удерживать глобальное потепление ниже 2 градусов Цельсия к 2050 году. Exxon пообещали в ближайшие годы инвестировать $17 млрд в сокращение собственных выбросов и выбросов потребителей.