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Exxon решила подать в суд на двух ESG-инвесторов из-за спора о выбросах

Exxon Mobil решила подать в суд на двух ESG-инвесторов из-за спора о выбросах
Exxon пытается помешать инвестиционным компаниям Arjuna Capital и Follow This выдвинуть предложение акционерам по дальнейшему сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов
Exxon Mobil XOM Купить

Американская нефтяная компания Exxon Mobil решила подать в суд на инвестиционные компании Arjuna Capital и Follow This, пишет The Wall Street Journal. Таким образом, Exxon пытается помешать им выдвинуть предложение акционерам по дальнейшему сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов.

Exxon обвиняет ESG-инвесторов в злоупотреблениях: Arjuna Capital и Follow This, утверждает истец, стали акционерами американской компании только для того, чтобы представить для обсуждения предложение.

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Фото:Александр Семенов / ТАСС

В декабре Arjuna предложила акционерам принять резолюции, обязывающие Exxon «выйти за рамки текущих планов и еще больше ускорить темпы сокращения выбросов в среднесрочной перспективе». Follow This поддержала предложение. В отличие от текущей политики Exxon ESG-инвесторы рекомендуют нефтяной компании следить за выбросами своих поставщиков и клиентов помимо собственных. «Ответчики просят Exxon Mobil изменить свою повседневную деятельность путем изменения состава — и даже исключения — некоторых продуктов, которые компания продает», — говорится в иске Exxon. Их цель — «заставить Exxon Mobil изменить характер своего привычного бизнеса или полностью прекратить деятельность».

ESG-инвестирование — это форма социально ответственного инвестирования, когда решение о вложениях средств в бизнес принимается на основе вклада компании в развитие общества.

Положительное влияние компании может быть оценено с точки зрения трех основных факторов: Environmental (E) — окружающая среда. Важно то, насколько компания активна в сфере защиты экологии и природной среды. Это может проявляться в ведении контроля за вредными выбросами и загрязнением воздуха, создании развитой системы управления отходами, ответственным отношением к землепользованию и работе по снижению углеродного следа; Social (S) — социальное развитие. Бизнес должен обеспечивать сотрудникам достойные условия работы и равные возможности для трудоустройства, поддерживать общественные организации; Governance (G) — управление компанией. Речь идет о стандартах, которыми руководствуется менеджмент бизнеса, включая этические методы ведения бизнеса, гендерное разнообразие в совете директоров, соответствующую вкладу сотрудника оплату труда, общую прозрачность бизнеса.

ExxonMobil не впервые сталкивается с давлением со стороны ESG-инвесторов. В 2021 году группа инвесторов, которая называет себя Coalition for a Responsible Exxon, или CURE, обвиняла компанию в том, что она не смогла установить «конкретные цели по сокращению выбросов для сегментов бизнеса Exxon в сфере переработки и сбыта». CURE призывала уволить генерального директора компании Даррена Вудса.

В 2018 году власти Нью-Йорк подали в суд на нефтяные компании BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, потребовав от них возмещения ущерба за те «миллиарды долларов, которые придется потратить на защиту ньюйоркцев от последствий изменения климата».

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Осенью прошлого года власти штата Калифорния также подали иски против ExxonMobil, Shell, Chevron, BP и ConocoPhillips, обвинив их в нанесении ущерб на десятки миллиардов долларов и преуменьшении рисков для климата, связанных с топливом.

Летом 2023 года Exxon Mobil в своем прогнозе отмечала, что при нынешних усилиях по сокращению выбросов парниковых газов миру не удастся удерживать глобальное потепление ниже 2 градусов Цельсия к 2050 году. Exxon пообещали в ближайшие годы инвестировать $17 млрд в сокращение собственных выбросов и выбросов потребителей.

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Елена Чернышова
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